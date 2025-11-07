Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय कंपनी लेंसकार्ट अपने AI कैमरा स्मार्टग्लास के साथ स्मार्ट वीयरेबल मार्केट में दस्तक देने की तैयारी कर रही है. कंपनी के इस स्मार्टग्लास का नाम B होगा और इसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस में कंफर्ट के साथ-साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी. लेंसकार्ट ने कहा है कि वह इसकी AI और कैमरा टेक्नोलॉजी को डेवलपर्स और दूसरी कंज्यूमर ऐप्स के लिए एक्सेसिबल बनाएगी, जिसका मतलब है कि फूड डिलीवरी, फिटनेस और एंटरटेनमेंट आदि ऐप्स में इस स्मार्टग्लास को इंटीग्रेट किया जा सकेगा. इससे यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल गैजेट न रहकर मल्टीपर्पज वीयरेबल डिवाइस बन जाएगा.

ये होंगे फीचर्स

लेंसकार्ट के B स्मार्टग्लास में स्नैपड्रेगन AR1 Gen 1 चिपसेट को यूज किया जाएगा. इसमें हैंड्स-फ्री फोटो और वीडियो लेने के लिए सोनी कैमरा दिया जाएगा. साथ ही इसमें एक बिल्ट-इन AI असिस्टेंट मिलेगा, जो गूगल जेमिनी पर रन करेगा. यह इंसानों की तरह यूजर से बात करने के अलावा हैंड्स-फ्री यूपीआई पेमेंट और लाइव ट्रांसलेशन जैसे कई टास्क कर सकेगा.

सिर्फ 40 ग्राम होगा वजन

लेंसकार्ट का कहना है कि स्मार्टग्लास को कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसका वजन केवल 40 ग्राम होग. यह मार्केट में पहले से मौजूद कई स्मार्टग्लासेस की तुलना में 20 प्रतिशत हल्का है. कंपनी का कहना है कि वह भारत का पहला फुल-स्टैक वीयरेबल इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है. इसके लिए कंपनी ने कई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है.

मेटा रे-बेन स्मार्टग्लासेस को मिलेगी टक्कर

लेंसकार्ट के B स्मार्टग्लास से मेटा रे-बेन स्मार्टग्लासेस को सीधी टक्कर मिलेगी. भारत में Ray-Ban Meta Gen 1 स्मार्टग्लासेस 21 नवंबर को लॉन्च हो रहे हैं और इन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजन और रिलायंस डिजिटल के जरिए बेचा जाएगा. इसमें मेटा AI को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे यूजर्स सवाल पूछने के साथ-साथ फीचर्स को कंट्रोल भी कर सकेंगे. जल्द ही इसमें UPI लाइट पेमेंट सपोर्ट जोड़ा जाएगा, जिससे यह वॉइस कमांड पर 1000 रुपये तक की पेमेंट कर सकेंगे.

