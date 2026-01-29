Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के अल्ट्रा-स्लिम आईफोन एयर को पिछले साल सितंबर में आईफोन 17 सीरीज के साथ लॉन्च किया गया था. अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आईफोन एयर 2 को इस साल सितंबर में उतारा जा सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि नए वेरिएंट को ऐप्पल कई शानदार अपग्रेड से लैस करना चाहती है ताकि बाकी आईफोन की तरह इसकी छप्परफाड़ बिक्री हो. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐप्पल आईफोन एयर 2 में क्या-क्या अपग्रेड दे सकती है.

2nm-बिल्ट प्रोसेसर

आईफोन एयर 2 में A20 Pro चिपसेट मिलने की बात कही जा रही है. यह 2-नैनोमीटर चिप होगी. इससे बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी. आईफोन एयर की कम बिक्री का कारण इसकी कमजोर बैटरी लाइफ भी थी. इससे सबक लेते हुए ऐप्पल अब ज्यादा एफिशिएंसी वाला प्रोसेसर यूज करेगी.

डुअल कैमरा

मौजूदा मॉडल के रियर में एक कैमरा मिलता है, जिसकी जगह अपकमिंग एयर 2 में डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि आईफोन एयर 2 में 48MP प्राइमरी कैमरा के साथ अल्ट्रा-वाइड लेंस भी जोड़ा जा सकता है. इससे ऐप्पल के डुअल कैमरा सेटअप को पसंद करने वाले लोग भी आईफोन एयर 2 की तरफ आकर्षित होंगे.

अपग्रेडेड डिस्प्ले

आईफोन एयर 2 में ऐप्पल CoE टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है, जिससे OLED पैनल और पतला हो जाएगा. इससे आईफोन को ओवरऑल और स्लिम बनाने में मदद मिलेगी. अभी मार्केट में मौजूद आईफोन एयर की मोटाई 5.6 mm है. अपकमिंग मॉडल इससे हल्का-सा पतला और हो सकता है.

बड़ी बैटरी

आईफोन एयर में 3,149mAh की बैटरी दी गई है, जिसका 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक का दावा किया गया है.. साथ ही ऐप्पल ने इस आईफोन के साथ मैग्सेफ बैटरी पैक का ऑप्शन भी दिया है. ऐसे कयास हैं कि एयर 2 में बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे यूजर को एक्स्ट्रा बैटरी पैक की जरूरत न पड़े.

कीमत होगी कम

शानदार अपग्रेड्स के बावजूद ऐप्पल आईफोन एयर 2 की कीमत में कटौती कर सकती है. अभी भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होती है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नए एयर मॉडल को इससे लगभग 10,000 रुपये सस्ती कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

