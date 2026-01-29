Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ महीनों से चली आ रही मेमोरी चिप्स की कमी और कंपोनेंट की लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब दिखना शुरू हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग के अपकमिंग बजट फोन अब महंगे होने जा रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि ग्राहकों को इस साल नए फोन खरीदने के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके थे कि मेमोरी चिप्स के महंगे होने के कारण एंट्री-लेवल और बजट सेगमेंट के फोन पर ज्यादा असर पड़ेगा.

बढ़ी हुई कीमत पर लॉन्च हो सकता है सैमसंग का किफायती फोन

सैमसंग ने हाल ही में थाईलैंड में अपने Galaxy A07 5G फोन को लॉन्च किया था और अब इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी है. कहा जा रहा है कि इसके 4GB रैम वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 15,999 रुपये और 6GB वर्जन के लिए 17,999 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. अगर इनकी तुलना पिछले साल लॉन्च हुए मॉडल से करें तो Galaxy A06 5G के 4GB वर्जन की कीमत 11,499 रुपये और 6GB वर्जन की कीमत 12,999 रुपये थी. इस तरह देखा जाए तो सालाना आधार पर इस फोन की कीमत में लगभग 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो किफायती फोन के लिए काफी कही जा सकती है.

महंगा होने के बाद भी बड़ी अपग्रेड नहीं

सैमसंग एक तरफ इस फोन को महंगा कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ इसमें बड़ी अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगी. Galaxy A07 5G भी Galaxy A06 5G वाले चिपसेट, कैमरा हार्डवेयर और IP रेटिंग के साथ आएगा. हालांकि, डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट को 90Hz से बढ़ाकर 120Hz किया गया है और बैटरी पैक की कैपेसिटी में सुधार किया गया है. अब इसमें 6,000mAh की बैटरी मिलेगी. बैटरी बड़ी होने के कारण यह फोन मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ा मोटा और भारी होगा.

