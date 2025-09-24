अगले साल iPhone 18 लॉन्च नहीं करेगी Apple, सिर्फ प्रो और एयर मॉडल ही आएंगे, जानें इसका कारण

अमेरिकी टेक कंपनी Apple हर साल नई आईफोन सीरीज लॉन्च करती है. इसी महीने इसने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया है और अभी से इसकी अपकमिंग लाइनअप को लेकर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि कंपनी अगले साल आईफोन 18 को लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी ने अपनी लॉन्चिंग टाइमलाइन में बदलाव करने का फैसला किया है. ऐसे में आईफोन 18 खरीदने का प्लान बना रहे लोगों का इंतजार लंबा होने वाला है.

आईफोन 18 से पहले लॉन्च होंगे प्रो मॉडल

ऐप्पल हर साल नई लाइनअप में स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स को एक साथ लॉन्च करती है, लेकिन 2026 से यह बदल जाएगा. चाइनीज लीकस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, सितंबर, 2026 में होने वाले ऐप्पल के इवेंट में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और आईफोन एयर 2 को ही लॉन्च किया जाएगा. इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन से पहले ऐप्पल अपने ग्राहकों के सामने सिर्फ प्रीमियम ऑप्शन ही रखना चाहती है.

आईफोन 18 कब लॉन्च होगा?

ऐप्पल ने इस साल फरवरी में iPhone 16e लॉन्च किया था. इसमें आईफोन 16 के वाले कई फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए थे. अगले साल फरवरी में कंपनी आईफोन 17e को भी लॉन्च करने की तैयारी में है. आईफोन 18 को 2027 में इसी तरह e वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

अगले साल ऐप्पल उतारेगी पहला फोल्डेबल आईफोन

अबी तक सामने आई रिपोर्ट्स पर अगर भरोसा किया जाए तो यह तय हो चुका है कि ऐप्पल अगले साल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. कंपनी पिछले काफी समय से इस पर काम कर रही है और जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है. इसमें चार कैमरे होंगे और इसका डिजाइन एक साथ रखे दो आईफोन एयर जैसा हो सकता है. इसका टेस्ट प्रोडक्शन ताइवान में किया जाएगा और मास प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है.

