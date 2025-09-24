हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअगले साल iPhone 18 लॉन्च नहीं करेगी Apple, सिर्फ प्रो और एयर मॉडल ही आएंगे, जानें इसका कारण

अगले साल iPhone 18 लॉन्च नहीं करेगी Apple, सिर्फ प्रो और एयर मॉडल ही आएंगे, जानें इसका कारण

ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 लाइनअप को लॉन्च करेगी, लेकिन इसमें आईफोन 18 मॉडल नहीं होगा. अगले साल एयर और प्रो मॉडल्स के साथ फोल्डेबल आईफोन आ सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी टेक कंपनी Apple हर साल नई आईफोन सीरीज लॉन्च करती है. इसी महीने इसने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया है और अभी से इसकी अपकमिंग लाइनअप को लेकर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि कंपनी अगले साल आईफोन 18 को लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी ने अपनी लॉन्चिंग टाइमलाइन में बदलाव करने का फैसला किया है. ऐसे में आईफोन 18 खरीदने का प्लान बना रहे लोगों का इंतजार लंबा होने वाला है. 

आईफोन 18 से पहले लॉन्च होंगे प्रो मॉडल

ऐप्पल हर साल नई लाइनअप में स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स को एक साथ लॉन्च करती है, लेकिन 2026 से यह बदल जाएगा. चाइनीज लीकस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, सितंबर, 2026 में होने वाले ऐप्पल के इवेंट में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और आईफोन एयर 2 को ही लॉन्च किया जाएगा. इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन से पहले ऐप्पल अपने ग्राहकों के सामने सिर्फ प्रीमियम ऑप्शन ही रखना चाहती है. 

आईफोन 18 कब लॉन्च होगा?

ऐप्पल ने इस साल फरवरी में iPhone 16e लॉन्च किया था. इसमें आईफोन 16 के वाले कई फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए थे. अगले साल फरवरी में कंपनी आईफोन 17e को भी लॉन्च करने की तैयारी में है. आईफोन 18 को 2027 में इसी तरह e वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जा सकता है. 

अगले साल ऐप्पल उतारेगी पहला फोल्डेबल आईफोन

अबी तक सामने आई रिपोर्ट्स पर अगर भरोसा किया जाए तो यह तय हो चुका है कि ऐप्पल अगले साल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. कंपनी पिछले काफी समय से इस पर काम कर रही है और जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है. इसमें चार कैमरे होंगे और इसका डिजाइन एक साथ रखे दो आईफोन एयर जैसा हो सकता है. इसका टेस्ट प्रोडक्शन ताइवान में किया जाएगा और मास प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

Samsung लेकर आई धमाकेदार सेल, आधी से भी कम कीमत में मिल रहे स्मार्ट रिंग और लैपटॉप्स, जानें डिटेल

Published at : 24 Sep 2025 08:37 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18 Series IPhone 18
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
ब्यूटी
Home Remedy for Pink Lips: काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
ट्रेंडिंग
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget