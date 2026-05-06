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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro की टक्कर में Galaxy S27 Ultra? ऐप्पल के छक्के छुड़ाने के लिए सैमसंग करेगी यह काम

iPhone 18 Pro की टक्कर में Galaxy S27 Ultra? ऐप्पल के छक्के छुड़ाने के लिए सैमसंग करेगी यह काम

iPhone 18 Pro Vs Galaxy S27 Ultra: ऐप्पल और सैमसंग दोनों के अपकमिंग स्मार्टफोन में इस बार वेरिएबल अपर्चर देखने को मिल सकता है. यह बताता है कि दोनों कंपनियां कैमरा फीचर्स पर खास ध्यान दे रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 May 2026 09:15 AM (IST)
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  • iPhone 18 Pro सितंबर में, S27 Ultra अगले साल लॉन्च होंगे।

iPhone 18 Pro Vs Galaxy S27 Ultra: ऐप्पल और सैमसंग दोनों ही कंपनियों के अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस में धांसू कैमरा सेटअप मिलने वाला है. स्मार्टफोन मार्केट में इन दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला कड़ा रहता है और इनके फोन एक-दूसरे को टक्कर देते हैं. इस बार भी यह सिलसिला जारी रहने वाला है. कैमरा को लेकर ऐप्पल ने इस बार तगड़ी तैयारी की थी और अब ऐसी खबरें हैं कि सैमसंग भी उसी रास्ते पर निकल चुकी है. आईफोन 18 प्रो मॉडल्स का मुकाबला करने के लिए सैमसंग भी Galaxy S27 Ultra में वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा दे सकती है. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या जानकारी सामने आई है.

दो बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे आईफोन 18 मॉडल्स

ऐप्पल इस बार प्रो मॉडल्स के मेन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर देगी. यह पहली बार होगा, जब आईफोन में यह जोड़ा जा रहा है. ऐप्पल काफी समय से इसकी टेस्टिंग कर रही है. दूसरी बड़ी अपग्रेड कैमरा सेंसर के तौर पर देखने को मिलेगी. कंपनी एक नया 3-लेयर स्टैक्ड इमेज सेंसर टेस्ट कर रही है. यह सेंसर डेटा प्रोसेसिंग और कैप्चर स्पीड को तेज करने और शटर लैग को कम करने में मदद करेगा. इससे मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो लेना आसान हो जाएगा.

सैमसंग ने भी कर ली यह तैयारी

ऐप्पल को टक्कर देने के लिए सैमसंग भी अपने फोन में वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा दे सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमंसग चाइनीज कंपनी Huawei के साथ मिलकर वेरिएबल अपर्चर वाले 200MP सेंसर की टेस्टिंग कर रही है. इसे S27 Ultra में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है. हालांकि, सैमसंग के लिए यह टेक्नोलॉजी नई नहीं है. कंपनी सालों पहले Galaxy S9 सीरीज में यह फीचर दे चुकी है. अब एक बार फिर इसकी वापसी हो सकती है. 

क्या काम करेगा वेरिएबल अपर्चर?

वेरिएब अपर्चर की मदद से यह कंट्रोल किया जा सकेगा कि फोटो लेते समय सेंसर में कितनी लाइट एंटर कर रही है. अंधेरे में यह सेंसर ज्यादा ओपन हो जाएगा, जिससे ज्यादा लाइट एंटर होगी और ब्राइट और क्लियर इमेज आएगी. वहीं ब्राइट कंडीशन में यह लेंस कम ओपन होगा, जिससे ओवरएक्सपोज्ड फोटो नहीं आएंगी. इससे यूजर को डेप्थ ऑफ फील्ड पर भी ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. 

कब लॉन्च होंगे iPhone 18 Pro और Galaxy S27 Ultra?

ऐप्पल इस साल सितंबर में अपने आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स को लॉन्च करेगी. वहीं सैमसंग की बात करें तो कंपनी अपनी फ्लैगशिप सीरीज को अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च कर सकती है.

ये भी पढ़ें- कौन-सा क्रिएटर AI से बना रहा है कंटेट? Instagram साफ-साफ बता देगा, यह है प्लानिंग

Published at : 06 May 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Iphone 18 Pro Galaxy S27 Ultra
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