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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon Prime Day 2026: आधी कीमत में मिलेंगे धाकड़ स्मार्टफोन्स, सेल आने से पहले डील से उठ गया पर्दा

Amazon Prime Day 2026: आधी कीमत में मिलेंगे धाकड़ स्मार्टफोन्स, सेल आने से पहले डील से उठ गया पर्दा

Amazon Prime Day 2026: अमेजन पर 4 जुलाई से प्राइम डे सेल शुरू हो रही है. इससे पहले कई डील रिवील हो चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि कई फोन सेल में अपनी आधी कीमत पर मिलेंगे.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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  • 4 जुलाई से Amazon Prime Day 2026 सेल शुरू।
  • मोबाइल फोन बजट और प्रीमियम पर भारी छूट।
  • फ्लिपकार्ट 4 जुलाई से GOAT सेल शुरू करेगा।

Amazon Prime Day 2026: पिछले कुछ समय से मोबाइल फोन लगातार महंगे होते जा रहे हैं. अगर आप महंगाई की इस मार से बचना चाहते हैं तो बस कुछ दिन का इंतजार कर लें. 4 जुलाई से अमेजन पर Amazon Prime Day 2026 सेल की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें फोन आधी कीमत में मिलेंगे. इस सेल में बजट से लेकर प्रीमियम तक, हर सेगमेंट के फोन पर हजारों रुपये बचाए जा सकते है. 4-6 जुलाई तक चलने वाली इस सेल के शुरू होने से पहले कंपनी ने कई डील्स रिवील कर दी है, जिससे पता चल गया है कि कौन-सा फोन कितना सस्ता मिलने वाला है.

सस्ते फोन हो जाएंगे और सस्ते

अगर आप बजट सेगमेंट का फोन खरीदना चाहते हैं तो अमेजन की इस सेल में सैमसंग का Galaxy M07 (4GB+64GB) अपनी कीमत से 9 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ सिर्फ 9,999 रुपये में मिलेगा. इसी तरह Galaxy M07 (4GB+64GB) 26 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 12,499 रुपये, Galaxy M17 5G (4GB+128GB) 12 प्रतिशत छूट के साथ 14,499 रुपये और iQOO Z10 Lite 5G (4GB+64GB) लगभग अपनी कीमत से लगभग आधे रेट में यानी 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. 

मिड रेंज फोन पर भी भारी छूट

मिड रेंज सेगमेंट की बात करें तो Motorola G57 Power 5G (8GB+128GB) को लगभग 10 प्रतिशत, Nothing Phone (3a) Pro 5G (12GB+256GB) को 30 प्रतिशत और OnePlus Nord CE6 (8GB+256GB) को 16 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 36,999 रुपये में खरीद पाएंगे.

महंगे से महंगे फोन भी होंगे सस्ते

प्रीमियम सेगमेंट के फोन पर भी इस सेल में भारी छूट मिलने वाली है. Nothing Phone (3) (12GB+256GB) की कीमत 84,999 रुपये है, लेकिन सेल में यह फोन केवल 40,999 रुपये में मिलेगा. इसी तरह सैमसंग का Galaxy S25 Plus 5G अपनी कीमत 99,999 रुपये से घटकर 72,999 रुपये, OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) 31 प्रतिशत ऑफ के साथ 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Galaxy S25 Ultra की बात करें तो यह लॉन्चिंग कीमत से कम से कम 40,000 रुपये सस्ता मिलेगा. इसके अलावा भी कई प्रीमियम फोन भारी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होंगे.

फ्लिपकार्ट पर भी 4 जुलाई से शुरू होगी सेल

अमेजन प्राइम डे 2026 सेल को टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट भी 4 जुलाई से अपनी GOAT सेल शुरू करने जा रही है. अमेजन की सेल केवल प्राइम मेंबर्स के लिए है, वहीं फ्लिपकार्ट सेल से कोई भी शॉपिंग कर पाएगा. अमेजन की तरह फ्लिपकार्ट पर भी मोबाइल, लैपटॉप और वॉशिंग मशीन समेत हर कैटेगरी के सामान पर भारी डिस्काउंट मिलेगा. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 28 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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Amazon Prime Day TECH NEWS Phone Deal
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