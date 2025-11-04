आईफोन 18 प्रो मॉडल्स से भी ब्लैक कलर की छुट्टी, ये होंगे नए कलर ऑप्शन, सामने आई जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आईफोन 17 सीरीज के प्रो मॉडल्स को नया कलर ऑप्शन देने के बाद ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के लिए भी ऐसी तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि प्रो मॉडल्स को नए कलर ऑप्शन के साथ-साथ नए A20 Pro चिपसेट, रीडिजाइन्ड कैमरा सिस्टम और iOS 26.1 के साथ कई सॉफ्टवेयर अपडेट से अपग्रेड किया जाएगा. बता दें कि ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च करेगी और इनके साथ पहला फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च किया जा सकता है.

ये रहेंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के कलर ऑप्शन

ताजा लीक्स के अनुसार, आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को कॉफी, पर्पल और बरगंडी कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा. कॉफी कलर ऑप्शन डीप ब्राउन की तरह और बरगंडी एक डार्क रेड-पर्पल शेड की तरह नजर आएगा. टिपस्टर इंस्टैंट डिजिटल के अनुसार, आईफोन 17 सीरीज की तरह अपकमिंग सीरीज में भी ब्लैक वेरिएंट नहीं आएगा. इससे पता चल रहा है कि कंपनी अब मोनोक्रोम फिनिश को पीछे छोड़कर प्रो मॉडल्स को नए कलर ऑप्शन के साथ नई पहचान देने में जुटी है.

ये हार्डवेयर होंगे अपग्रेड

लीक्स के मुताबिक, अपकमिंग प्रो मॉडल में TSMC की 2nm प्रोसेस पर बनी A20 Pro चिप दी जा सकती है, जो एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ-साथ दमदार परफॉर्मेंस देगी. प्रो मॉडल्स के प्राइमरी कैमरा को वेरिएबल अपर्चर से लैस किया जा सकता है. इसके अलावा फास्टर कनेक्टिविटी के इसमें C2 मॉडल मिलना लगभग तय हो गया है. ऐसे भी कयास हैं कि इसमें हेप्टिक सेंसर वाली कैमरा कंट्रोल बटन दी जा सकती है, जो प्रेशर को सेंस कर सकेगी.

आईफोन 18 अगले साल नहीं होगा लॉन्च

ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 सीरीज में स्टैंडर्ड आईफोन 18 मॉडल को लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी ने अपनी लॉन्च टाइमलाइन में बदलाव करते हुए इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च करने का प्लान बनाया है. इसे आईफोन 18e के साथ 2027 के फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जा सकता है. 2026 में आईफोन प्रो मॉडल्स के साथ फोल्डेबल आईफोन लॉन्च किया जाएगा.

