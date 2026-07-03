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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस मामले में धमाका करेगी ऐप्पल, iPhone 18 Pro Max को लेकर सामने आई यह बड़ी जानकारी

इस मामले में धमाका करेगी ऐप्पल, iPhone 18 Pro Max को लेकर सामने आई यह बड़ी जानकारी

iPhone 18 Pro Max Battery: ऐप्पल के अपकमिंग आईफोन को लेकर नई जानकारी सामने आई है. इसके मुताबिक, आईफोन 18 प्रो मैक्स में कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी मिलने जा रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 03 Jul 2026 10:50 AM (IST)
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  • आईफोन 18 प्रो मैक्स में बड़ी बैटरी क्षमता का अनुमान।
  • लीक के अनुसार 5,235mAh या 5,425mAh बैटरी मिल सकती है।
  • A20 प्रो चिपसेट, LTPO+ डिस्प्ले और 12GB रैम भी होगी।
  • भारत सहित वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने की उम्मीद है।

iPhone 18 Pro Max Battery: ऐप्पल के iPhone 18 Pro मॉडल्स की लॉन्चिंग में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. सितंबर में फोल्डेबल आईफोन के साथ-साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max मॉडल लॉन्च हो जाएंगे. ऐप्पल इन मॉडल्स को धांसू अपग्रेड के साथ लॉन्च करेगी और यही कारण है कि फैन्स की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है. अब एक ताजा लीक में नई जानकारी सामने आई है, जो इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगी. बताया जा रहा है कि बैटरी के मामले में अपकमिंग आईफोन तहलका मचाने वाले हैं. इन दोनों ही मॉडल में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी अपग्रेड आने वाली है.

iPhone 18 Pro Max में कितनी बड़ी होगी बैटरी?

लीक के मुताबिक, आईफोन 18 प्रो मैक्स में ऐप्पल 5,235mAh की बैटरी देगी. यह नैनो-सिम वाले वर्जन में आएगी. वहीं अमेरिका जैसी मार्केट में जहां केवल ई-सिम वाले आईफोन बिकते हैं, वहां इस मॉडल में 5,425mAh की बैटरी दी जा सकती है. अगर इस अपग्रेड को मौजूदा मॉडल से कंपेयर करें तो आईफोन 17 प्रो मैक्स में 4,823mAh और ई-सिम वर्जन में 5,088mAh कैपेसिटी वाली बैटरी दी गई हैं. यह साफ दिखाता है कि बैटरी अपग्रेड के मामले में ऐप्पल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती. अगर कयास सच साबित होते हैं तो आईफोन 18 प्रो मैक्स बैटरी के मामले में सैमसंग के Galaxy S26 Ultra को भी पीछे छोड़ देगा, जिसमें 5,000mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है.

iPhone 18 Pro Max में और क्या नया मिलेगा?

18 Pro Max सिर्फ बैटरी अपग्रेड के साथ नहीं आएगा बल्कि इसमें कई और भी अपडेट्स मिलेंगी. अगर चिपसेट की बात करें तो इसमें A20 Pro चिपसेट मिलेगा. TSMC की एडवांस्ड 2nm प्रोसेस पर बना यह चिपसेट शानदार पावर एफिशिएंसी और दमदार परफॉर्मेंस देगा. इसके साथ कंपनी एनर्जी एफिशिएंट LTPO+ डिस्प्ले पैनल यूज करेगी. इन सबको मिलाने के बाद आईफोन 18 प्रो मैक्स में लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी. ऐप्पल इस मॉडल में 12GB रैम और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए C2 modem को यूज करेगी. कैमरा के मामले में प्राइमरी कैमरा पहली बार वेरिएबल अपर्चर के साथ आ सकता है. 

खरीदने के लिए जेब करनी होगी खाली

ऐप्पल ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि अपकमिंग आईफोन बढ़ी हुई कीमत पर लॉन्च होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, 18 Pro की शुरुआती कीमत 1299 डॉलर (लगभग 1,22,574 रुपये) और 18 Pro Max की कीमत 1399 डॉलर (लगभग 1.32 लाख रुपये) हो सकती है. यह कीमत अमेरिका के हिसाब से है. भारत में आईफोन की कीमत अमेरिका के मुकाबले ज्यादा ही रहती है. इस लिहाज से भारत में नए मॉडल पिछले साल की तुलना में महंगे दामों पर लॉन्च होंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jul 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
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