हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max की डिटेल्स का खुलासा! लॉन्च डेट से लेकर भारत में कीमत तक, सब कुछ हुआ लीक

iPhone 18 Pro Max की डिटेल्स का खुलासा! लॉन्च डेट से लेकर भारत में कीमत तक, सब कुछ हुआ लीक

iPhone 18 Pro Max: Apple का अगला बड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max अभी से टेक वर्ल्ड में सुर्खियों में बना हुआ है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Pro Max: Apple का अगला बड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max अभी से टेक वर्ल्ड में सुर्खियों में बना हुआ है. भले ही इसके लॉन्च में अभी समय हो, लेकिन इसके डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस को लेकर लीक रिपोर्ट्स सामने आने लगी हैं. माना जा रहा है कि यह फोन Apple की प्रीमियम कैटेगरी को एक बार फिर नए स्तर पर ले जाएगा. अगर आप भी इस अपकमिंग iPhone से जुड़ी हर अहम जानकारी जानना चाहते हैं तो यहां आपको अब तक सामने आई सभी लीक डिटेल्स मिल जाएंगी.

iPhone 18 Pro Max की भारत में संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

लीक रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 18 Pro Max को भारत में सितंबर 2026 के दूसरे हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है. इस इवेंट में Apple अपने दूसरे प्रीमियम डिवाइसेज़ भी पेश कर सकता है जिनमें iPhone 18 Pro और लंबे समय से चर्चित iPhone Fold शामिल हो सकते हैं.

कीमत की बात करें तो अफवाहें इशारा करती हैं कि iPhone 18 Pro Max का 256GB स्टोरेज वेरिएंट भारतीय बाजार में करीब 1,64,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आ सकता है. हालांकि, लॉन्च के वक्त टैक्स और स्टोरेज ऑप्शन के हिसाब से कीमत में बदलाव संभव है.

डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं लेकिन मिलेगा नया प्रीमियम टच

डिजाइन के मामले में Apple इस बार बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहा है. लीक जानकारी के अनुसार, iPhone 18 Pro Max का लुक काफी हद तक iPhone 17 Pro Max जैसा ही हो सकता है. हालांकि, कंपनी कुछ नए कलर ऑप्शन पेश कर सकती है जिससे फोन को थोड़ा फ्रेश अपग्रेड जरूर मिलेगा. फोन में वही प्रीमियम फिनिश, फ्लैट एजेस और मजबूत बॉडी देखने को मिल सकती है जो Pro Max सीरीज़ की पहचान बन चुकी है.

कैमरा में फिर दिखेगा Apple का दम

कैमरा हमेशा से iPhone की सबसे बड़ी ताकत रहा है और iPhone 18 Pro Max भी इस परंपरा को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है. लीक के मुताबिक, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें तीनों सेंसर 48MP के होंगे.

इस सेटअप में एक 48MP का प्राइमरी कैमरा, एक 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक 48MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा शामिल हो सकता है. फ्रंट कैमरे की बात करें तो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 24MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खासा आकर्षक साबित हो सकता है.

डिस्प्ले में मिलेगा ProMotion और बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस

iPhone 18 Pro Max में ProMotion Super Retina XDR डिस्प्ले दिए जाने की संभावना है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव और भी स्मूथ और प्रीमियम होगा. Apple हमेशा डिस्प्ले क्वालिटी पर खास ध्यान देता है, ऐसे में इस फोन में कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस को और बेहतर किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस और AI फीचर्स में होगा बड़ा अपग्रेड

परफॉर्मेंस के मोर्चे पर iPhone 18 Pro Max में Apple का अगला जेनरेशन A20 Pro चिपसेट मिलने की बात सामने आ रही है. यह प्रोसेसर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि AI से जुड़े टास्क में भी पहले से ज्यादा सक्षम माना जा रहा है.

फोन में कम से कम 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है जैसा कि iPhone 17 Pro Max में देखने को मिला था. इसके अलावा, इसमें Siri का अपग्रेडेड और ज्यादा स्मार्ट वर्ज़न भी देखने को मिल सकता है जो AI आधारित फीचर्स को और बेहतर बनाएगा.

यह भी पढ़ें:

सिर्फ 5 स्मार्ट Android ट्रिक्स जो आपके फोन की बैटरी को घंटों तक जिंदा रख देंगी, चार्जर भूल जाएंगे

Published at : 28 Dec 2025 02:02 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Iphone 18 Pro Apple IPhone 18 Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Unnao Case: जंतर-मंतर पर पीड़िता का विरोध प्रदर्शन, 'अदालत में हर जज एक जैसे...' | Kuldeep Sengar
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
'Naushad Siddiqui और AIMIM के साथ लड़ूंगा चुनाव', चुनाव को लेकर Humayun Kabir का बड़ा एलान |
'RSS से सीखने की जरूरत नहीं..', Digvijay Singh के बयान पर बोले Salman Khurshid | Breaking
Top News: आज की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
हेल्थ
Alcohol And Milk Side Effects: क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?
क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?
नौकरी
10वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका, इस राज्य में निकली कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती
10वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका, इस राज्य में निकली कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget