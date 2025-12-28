iPhone 18 Pro Max की डिटेल्स का खुलासा! लॉन्च डेट से लेकर भारत में कीमत तक, सब कुछ हुआ लीक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Pro Max: Apple का अगला बड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max अभी से टेक वर्ल्ड में सुर्खियों में बना हुआ है. भले ही इसके लॉन्च में अभी समय हो, लेकिन इसके डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस को लेकर लीक रिपोर्ट्स सामने आने लगी हैं. माना जा रहा है कि यह फोन Apple की प्रीमियम कैटेगरी को एक बार फिर नए स्तर पर ले जाएगा. अगर आप भी इस अपकमिंग iPhone से जुड़ी हर अहम जानकारी जानना चाहते हैं तो यहां आपको अब तक सामने आई सभी लीक डिटेल्स मिल जाएंगी.

iPhone 18 Pro Max की भारत में संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

लीक रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 18 Pro Max को भारत में सितंबर 2026 के दूसरे हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है. इस इवेंट में Apple अपने दूसरे प्रीमियम डिवाइसेज़ भी पेश कर सकता है जिनमें iPhone 18 Pro और लंबे समय से चर्चित iPhone Fold शामिल हो सकते हैं.

कीमत की बात करें तो अफवाहें इशारा करती हैं कि iPhone 18 Pro Max का 256GB स्टोरेज वेरिएंट भारतीय बाजार में करीब 1,64,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आ सकता है. हालांकि, लॉन्च के वक्त टैक्स और स्टोरेज ऑप्शन के हिसाब से कीमत में बदलाव संभव है.

डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं लेकिन मिलेगा नया प्रीमियम टच

डिजाइन के मामले में Apple इस बार बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहा है. लीक जानकारी के अनुसार, iPhone 18 Pro Max का लुक काफी हद तक iPhone 17 Pro Max जैसा ही हो सकता है. हालांकि, कंपनी कुछ नए कलर ऑप्शन पेश कर सकती है जिससे फोन को थोड़ा फ्रेश अपग्रेड जरूर मिलेगा. फोन में वही प्रीमियम फिनिश, फ्लैट एजेस और मजबूत बॉडी देखने को मिल सकती है जो Pro Max सीरीज़ की पहचान बन चुकी है.

कैमरा में फिर दिखेगा Apple का दम

कैमरा हमेशा से iPhone की सबसे बड़ी ताकत रहा है और iPhone 18 Pro Max भी इस परंपरा को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है. लीक के मुताबिक, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें तीनों सेंसर 48MP के होंगे.

इस सेटअप में एक 48MP का प्राइमरी कैमरा, एक 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक 48MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा शामिल हो सकता है. फ्रंट कैमरे की बात करें तो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 24MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खासा आकर्षक साबित हो सकता है.

डिस्प्ले में मिलेगा ProMotion और बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस

iPhone 18 Pro Max में ProMotion Super Retina XDR डिस्प्ले दिए जाने की संभावना है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव और भी स्मूथ और प्रीमियम होगा. Apple हमेशा डिस्प्ले क्वालिटी पर खास ध्यान देता है, ऐसे में इस फोन में कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस को और बेहतर किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस और AI फीचर्स में होगा बड़ा अपग्रेड

परफॉर्मेंस के मोर्चे पर iPhone 18 Pro Max में Apple का अगला जेनरेशन A20 Pro चिपसेट मिलने की बात सामने आ रही है. यह प्रोसेसर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि AI से जुड़े टास्क में भी पहले से ज्यादा सक्षम माना जा रहा है.

फोन में कम से कम 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है जैसा कि iPhone 17 Pro Max में देखने को मिला था. इसके अलावा, इसमें Siri का अपग्रेडेड और ज्यादा स्मार्ट वर्ज़न भी देखने को मिल सकता है जो AI आधारित फीचर्स को और बेहतर बनाएगा.

