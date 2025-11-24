हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 18 Pro के धमाकेदार लीक्स! ऐसे अपग्रेड आ रहे हैं कि आप अभी से खरीदने का प्लान बना लेंगे

iPhone 18 Pro के धमाकेदार लीक्स! ऐसे अपग्रेड आ रहे हैं कि आप अभी से खरीदने का प्लान बना लेंगे

iPhone 18 Pro: Apple ने इस साल iPhone 17 सीरीज़ के साथ फ्लैगशिप मार्केट में नया स्तर सेट कर दिया है. iPhone 16 की तुलना में इस बार बिक्री और डिमांड दोनों ही तेज़ रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Nov 2025 07:39 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Pro: Apple ने इस साल iPhone 17 सीरीज़ के साथ फ्लैगशिप मार्केट में नया स्तर सेट कर दिया है. iPhone 16 की तुलना में इस बार बिक्री और डिमांड दोनों ही तेज़ रही हैं. ऐसे में अब यूजर्स की नजरें अगली जेनरेशन यानी iPhone 18 सीरीज पर टिक गई हैं. हालिया रिपोर्ट्स और लीक इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि Apple 2026 के मॉडल्स में बड़े बदलावों पर काम कर रहा है. आइए जानते हैं iPhone 18 Pro में किन-किन अपग्रेड्स की तैयारी चल रही है.

कैमरा में बड़ा बदलाव

एक चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station के अनुसार, Apple iPhone 18 Pro में variable aperture कैमरा देने पर काम कर रहा है. यह फीचर कम रोशनी में फोटो क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकता है और प्रो-सीरीज़ को एक नई दिशा दे सकता है.

Dynamic Island होगा छोटा

रिपोर्ट्स में दावा है कि Apple धीरे-धीरे under-display कैमरा और Face ID तकनीक की ओर बढ़ रहा है जिसे iPhone के 20th Anniversary मॉडल्स में पूरी तरह लागू किया जा सकता है. iPhone 18 Pro इस ट्रांज़िशन की शुरुआत हो सकता है यानी आने वाले समय में Dynamic Island लगभग खत्म भी हो सकता है.

सबसे भारी iPhone

एक और रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 Pro Max अब तक का सबसे भारी iPhone हो सकता है. इसकी वजह बताई जा रही है काफी बड़ी बैटरी. हालांकि बैटरी क्षमता के नंबर अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन मोटा-तगड़ा बदलाव तय माना जा रहा है.

A20 Pro (2nm) से मिलेगी जबरदस्त परफॉर्मेंस

प्रो मॉडल्स में Apple की अगली-पीढ़ी की A20 Pro चिप देखने को मिल सकती है जो 2nm तकनीक पर आधारित बताई जा रही है. इससे परफॉर्मेंस, एफिशियेंसी और गेमिंग तीनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. कनेक्टिविटी में Apple अब Qualcomm पर निर्भर नहीं रहना चाहता.

iPhone 18 Pro में Apple का इन-हाउस C2 5G मॉडेम आ सकता है जिससे नेटवर्क और इंटरनेट परफॉर्मेंस और स्थिर होगी. ये सभी अपग्रेड अभी डेवलपमेंट स्टेज में बताए जा रहे हैं और iPhone 18 Pro सीरीज के सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है. अगर ये सभी फीचर्स आते हैं तो iPhone 18 Pro Apple की सबसे बड़ी छलांग साबित हो सकता है.

Published at : 24 Nov 2025 07:38 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Iphone 18 Pro
