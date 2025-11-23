हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBGMI 4.1 के नए अपडेट में मिले नए हथियार, लूट ट्रक और पेंगुइन टाउन! पूरी लिस्ट देखकर दंग रह जाएंगे

BGMI 4.1 के नए अपडेट में मिले नए हथियार, लूट ट्रक और पेंगुइन टाउन! पूरी लिस्ट देखकर दंग रह जाएंगे

BGMI 4.1 Update: BGMI ने 2024 के आखिर में अपने 4.1 अपडेट के साथ गेमप्ले को और भी रोमांचक बना दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Nov 2025 10:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

BGMI 4.1 Update: BGMI ने 2024 के आखिर में अपने 4.1 अपडेट के साथ गेमप्ले को और भी रोमांचक बना दिया है. नवंबर की शुरुआत में आए विंटर थीम अपडेट को अब नए फीचर्स, हथियार बैलेंसिंग, मैप एडजस्टमेंट और इवेंट्स के साथ और भी बेहतर किया गया है. Frosty Funland, Metro Royale की वापसी और भारत-एक्सक्लूसिव Anamika NPC के बाद अब गेम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं.

लूट ट्रक, मैप चेंज और हथियारों में सुधार

सबसे बड़ा बदलाव है नया Roaming Loot Truck. यह अब एक ही जगह खड़ा रहने की बजाय मैप पर घूमता रहेगा. इसे गिराने पर खिलाड़ियों को हाई-टियर लूट मिलेगी जिससे मैच में जोखिम और इनाम दोनों बढ़ जाएंगे.

Erangel में नया Hotspot: The Boatyard

Rozhok और Ruins के बीच का पुराना गाँव अब एक नए POI Boatyard में बदल गया है. यहां मिलने वाली Wild Berries तुरंत हेल्थ और एनर्जी भर देती हैं जिससे शुरुआती फाइट्स में बढ़त मिल सकती है.

फेयर बैटल्स के लिए हथियारों में ट्यूनिंग

Krafton ने कुछ हथियारों की क्षमताओं में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं AR और Shotguns की डैमेज थोड़ी कम की गई है ताकि कई स्थितियों में बैलेंस बना रहे. Sniper Rifles की फायर रेट बढ़ाई गई है जिससे लंबी दूरी की लड़ाई और तेज होगी. बुलेट की स्पीड लंबी दूरी पर थोड़ी कम होगी ताकि स्किल-बेस्ड शॉट्स का महत्व बढ़े. नया Hipfire Crosshair भी सेटिंग्स में जोड़ा गया है.

Penguin Town, Anamika NPC और Metro Royale की वापसी

Erangel में नया Penguin Town जोड़ा गया है जहां मिनी इवेंट्स, फोटो स्पॉट और Glacier Animal Marks से मिलने वाले रिवॉर्ड्स मौजूद हैं. यहां खिलाड़ी को मिलते हैं नए मजेदार आइटम्स.

  • Magic Ice Skates
  • Ice-round Kar-98K
  • Salted Fish Launcher
  • Swordfish Syringe
  • 4-सीटर Penguin Snowmobile

सबसे खास है नया मिथिकल पेंगुइन साथी POWNIN जो टेलीपोर्ट कर सकता है, शूरिकेन फेंक सकता है खुद को ठीक कर सकता है और टीम को सप्लाई भी दे सकता है.

Anamika – भारत के लिए खास Haunted Bride

Erangel और HUB में दिखने वाली यह डरावनी NPC हर घंटे रिफ्रेश होती है. इसे हराने पर मिलते हैं एक्सक्लूसिव हॉरर स्किन्स, लूट और अपग्रेडेबल हथियार. Metro Royale मोड वापस आ चुका है जिसमें AI दुश्मन, Elite बॉसेस, चैप्टर रिवॉर्ड्स, सीजनल ट्रैक और नए माइलस्टोन जोड़े गए हैं.

यह भी पढ़ें:

TECH EXPLAINED: क्या है AI और कैसे करता है काम? जानिए क्यों लाखों लोग इससे डरने लगे हैं? सच जानकर हैरान रह जाएंगे

Published at : 23 Nov 2025 10:20 AM (IST)
Tags :
BGMI Update TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Hamas Terror Network: 'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
Advertisement

वीडियोज

India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hamas Terror Network: 'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: गुस्से में ऋषभ पंत ने लगा दी कुलदीप यादव को डांट, इस नियम उल्लंघन के लिए अंपायर से मिली वॉर्निंग
गुस्से में ऋषभ पंत ने लगा दी कुलदीप यादव को डांट, इस नियम उल्लंघन के लिए अंपायर से मिली वॉर्निंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा
गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा
हेल्थ
Male Fertility Decline: खाने में मौजूद यह चीज मर्दों को बना रही नामर्द, लगातार घट रहा स्पर्म काउंट
खाने में मौजूद यह चीज मर्दों को बना रही नामर्द, लगातार घट रहा स्पर्म काउंट
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget