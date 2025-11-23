Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







BGMI 4.1 Update: BGMI ने 2024 के आखिर में अपने 4.1 अपडेट के साथ गेमप्ले को और भी रोमांचक बना दिया है. नवंबर की शुरुआत में आए विंटर थीम अपडेट को अब नए फीचर्स, हथियार बैलेंसिंग, मैप एडजस्टमेंट और इवेंट्स के साथ और भी बेहतर किया गया है. Frosty Funland, Metro Royale की वापसी और भारत-एक्सक्लूसिव Anamika NPC के बाद अब गेम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं.

लूट ट्रक, मैप चेंज और हथियारों में सुधार

सबसे बड़ा बदलाव है नया Roaming Loot Truck. यह अब एक ही जगह खड़ा रहने की बजाय मैप पर घूमता रहेगा. इसे गिराने पर खिलाड़ियों को हाई-टियर लूट मिलेगी जिससे मैच में जोखिम और इनाम दोनों बढ़ जाएंगे.

Erangel में नया Hotspot: The Boatyard

Rozhok और Ruins के बीच का पुराना गाँव अब एक नए POI Boatyard में बदल गया है. यहां मिलने वाली Wild Berries तुरंत हेल्थ और एनर्जी भर देती हैं जिससे शुरुआती फाइट्स में बढ़त मिल सकती है.

फेयर बैटल्स के लिए हथियारों में ट्यूनिंग

Krafton ने कुछ हथियारों की क्षमताओं में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं AR और Shotguns की डैमेज थोड़ी कम की गई है ताकि कई स्थितियों में बैलेंस बना रहे. Sniper Rifles की फायर रेट बढ़ाई गई है जिससे लंबी दूरी की लड़ाई और तेज होगी. बुलेट की स्पीड लंबी दूरी पर थोड़ी कम होगी ताकि स्किल-बेस्ड शॉट्स का महत्व बढ़े. नया Hipfire Crosshair भी सेटिंग्स में जोड़ा गया है.

Penguin Town, Anamika NPC और Metro Royale की वापसी

Erangel में नया Penguin Town जोड़ा गया है जहां मिनी इवेंट्स, फोटो स्पॉट और Glacier Animal Marks से मिलने वाले रिवॉर्ड्स मौजूद हैं. यहां खिलाड़ी को मिलते हैं नए मजेदार आइटम्स.

Magic Ice Skates

Ice-round Kar-98K

Salted Fish Launcher

Swordfish Syringe

4-सीटर Penguin Snowmobile

सबसे खास है नया मिथिकल पेंगुइन साथी POWNIN जो टेलीपोर्ट कर सकता है, शूरिकेन फेंक सकता है खुद को ठीक कर सकता है और टीम को सप्लाई भी दे सकता है.

Anamika – भारत के लिए खास Haunted Bride

Erangel और HUB में दिखने वाली यह डरावनी NPC हर घंटे रिफ्रेश होती है. इसे हराने पर मिलते हैं एक्सक्लूसिव हॉरर स्किन्स, लूट और अपग्रेडेबल हथियार. Metro Royale मोड वापस आ चुका है जिसमें AI दुश्मन, Elite बॉसेस, चैप्टर रिवॉर्ड्स, सीजनल ट्रैक और नए माइलस्टोन जोड़े गए हैं.

