2026 में आईफोन एयर 2 भी होगा लॉन्च, कीमत रहेगी कम, लेकिन धांसू होंगी अपग्रेड्स

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2026 में आईफोन एयर 2 भी होगा लॉन्च, कीमत रहेगी कम, लेकिन धांसू होंगी अपग्रेड्स

ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन एयर 2 को लॉन्च कर सकती है. इसकी कीमत आईफोन एयर के मुकाबले कम होगी, लेकिन इसमें अपग्रेड्स भरपूर दी जाएंगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

हाल ही में आई एक लीक ने ऐप्पल के दीवानों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. कंपनी ने इस साल सितंबर में अपना सबसे पतला मॉडल आईफोन एयर लॉन्च किया था. भले ही इसकी बिक्री कमजोर रही, लेकिन कंपनी को इस पर पूरा भरोसा है और वह 2026 में इसका सेंकड जनरेशन वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि इसे अगले साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि आईफोन एयर 2 में क्या-क्या अपग्रेड मिलने की उम्मीद है.

डुअल कैमरा

आईफोन एयर 2 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा. आईफोन एयर 48MP वाले सिंगल कैमरा के साथ लॉन्च हुआ था और इसी वजह से यह लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया. इससे सबक लेते हुए ऐप्पल आईफोन एयर 2 में 48MP प्राइमरी कैमरा के साथ एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल सकता है. 

वेपर चैंबर कूलिंग

फोन को हीट होने से बचाने के लिए आईफोन एयर 2 में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया जा सकता है. इससे फोन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और हैंडलिंग में भी आसानी होगी. 

बड़ी बैटरी

आईफोन एयर में 3,149mAh की बैटरी दी गई है. ऐप्पल का दावा है कि यह 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. साथ ही ऐप्पल ने इस आईफोन के साथ मैग्सेफ बैटरी पैक का ऑप्शन भी दिया है, जो फोन को कहीं भी चार्ज किया जा सकता है. ऐसे कयास हैं कि एयर 2 में बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे यूजर को एक्स्ट्रा बैटरी पैक की जरूरत न पड़े.

कीमत रहेगी कम

इन अपग्रेड्स के बावजूद ऐप्पल का पूरा फोकस इस फोन की कीमत कम रखने पर है. दरअसल, कंपनी को लगता है कि आईफोन एयर की ज्यादा कीमत के कारण इसकी मांग कम रही है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1.19 लाख रुपये है. महंगी कीमत के कारण कम बिक्री से बचने के लिए ऐप्पल एयर 2 को कम दाम पर लॉन्च कर सकती है. 

एआई वीडियो के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, इस कमाल की टेक्नीक से पलक झपकते ही हो जाएंगे तैयार

Published at : 30 Dec 2025 12:55 PM (IST)
Apple TECH NEWS IPhone Air 2
