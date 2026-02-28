हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी, वीडियो वायरल

Video: शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में दिखता है कि शादी का पंडाल रंग बिरंगी लाइटों और पर्दों से सजा हुआ है. बीच में एक गोल सा डेकोरेटिव फव्वारा लगा है, जिसमें पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Feb 2026 07:53 PM (IST)
Preferred Sources

शादी में खाने का काउंटर हो और चाचा लोग मौजूद न हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. प्लेट में पूरी सब्जी, रायता, मिठाई सब कुछ निपटाने के बाद अगला मिशन होता है हाथ धोना. लेकिन जब शादी में सजावट इतनी हाईफाई हो जाए कि असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाए, तब क्या हो. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें एक चाचा ने शादी में लगे सजावटी फव्वारे को वॉश बेसिन समझ लिया. जी हां, खाना खत्म करने के बाद चाचा सीधे फव्वारे के पास पहुंचे और बड़े आराम से हाथ धोने लगे. अब ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर रहा है.

शादी में लगे फव्वारे को वॉश बेसिन समझ बैठे चाचा

वायरल वीडियो में दिखता है कि शादी का पंडाल रंग बिरंगी लाइटों और पर्दों से सजा हुआ है. बीच में एक गोल सा डेकोरेटिव फव्वारा लगा है, जिसमें पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है. मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं. तभी एक चाचा जी एंट्री मारते हैं. लगता है अभी अभी खाना खाकर निकले हैं. हाथों में शायद चिकनाई का एहसास है, तो नजर पड़ी सामने बहते पानी पर. बिना ज्यादा सोचे समझे चाचा सीधे फव्वारे के पास पहुंच जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by . ᐯOIᑕE-ᐯᒪOG-ᗰT (@roshan_1000k)

धोने लगे अपने चिकने हाथ

इसके बाद जो होता है, वह देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. चाचा बड़े सुकून से अपने दोनों हाथ उस गिरते पानी के नीचे कर देते हैं और ऐसे रगड़ रगड़कर धोने लगते हैं जैसे यही आधिकारिक हैंडवॉश स्टेशन हो. चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस, मानो कह रहे हों कि देखो भाई, इंतजाम कितना बढ़िया है. कुछ लोग पहले तो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, फिर किसी की हंसी छूट जाती है. धीरे धीरे आसपास मौजूद मेहमान भी मुस्कुराने लगते हैं. इसके बाद चाचा बड़े इत्मिनान से हाथ धोकर वहां से निकल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल

यूजर्स ने ले लिए चाचा के मजे

वीडियो में साफ दिखता है कि किसी ने यह पूरा सीन अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. बस फिर क्या था, क्लिप वायरल हो गई. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि चाचा ने डेकोरेशन को दिया असली इस्तेमाल, तो कोई कह रहा है कि जब वॉश बेसिन न मिले तो फव्वारा ही सही. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि शादी में सजावट इतनी क्रिएटिव हो गई है कि कंफ्यूजन होना लाजिमी है. वीडियो को roshan_1000k नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: वाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल

Published at : 28 Feb 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Indian Funny Chacha Chacha In Wedding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी, वीडियो वायरल
शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी
ट्रेंडिंग
दुल्हन को गोद में उठा कूल बन रहा था दूल्हा, अचानक फिसला पैर और हो गया पोपट, मुंह के बल गिरी दुल्हन, वीडियो वायरल
दुल्हन को गोद में उठा कूल बन रहा था दूल्हा, अचानक फिसला पैर और हो गया पोपट, मुंह के बल गिरी दुल्हन
ट्रेंडिंग
कैमरा अलाउड नहीं कहकर रोका, फिर गोप्रो तोड़ने का आरोप...मुंबई पुलिस ने कपल से की बदसलूकी, वीडियो वायरल
कैमरा अलाउड नहीं कहकर रोका, फिर गोप्रो तोड़ने का आरोप...मुंबई पुलिस ने कपल से की बदसलूकी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
"गजब फ्रॉड चल रहा है" रमजान में लोगों की सेहत से खिलवाड़, बाजार में बिक रहे फर्जी तरबूज, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
हेल्थ
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget