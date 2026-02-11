गर्मी से बचने के लिए खरीदनी है AC तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो निकलता रहेगा पसीना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सर्दी का मौसम विदा ले रहा है और अब गर्मियों की बारी है. अप्रैल-मई से लेकर अगस्त-सितंबर तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस का मौसम रहता है, जिससे बचाव का एकमात्र उपाय AC है. इसलिए अब गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोग AC खरीदना शुरू कर देंगे. अगर आप भी नया AC लेने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

AC लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

कूलिंग कैपेसिटी- अगर आप कमरे में परफेक्ट ठंडक चाहते हैं तो सही कूलिंग कैपेसिटी होना जरूरी है. एक टन की AC लगभग 120-140 स्क्वेयर फीट के कमरे को ठंडक प्रदान कर सकती है. अगर आपको 180-240 स्क्वेयर फीट एरिया वाली जगह के लिए AC चाहिए तो 2 टन की जरूरत पड़ेगी.

एनर्जी एफिशिएंसी- AC चलते समय आपका बिजली का मीटर भी खूब तेज दौड़ता है. इसलिए हमेशा एनर्जी एफिशिएंट AC खरीदें. इसके लिए AC पर स्टार-रेटेड एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होनी जरूरी है. रेटिंग में जितने ज्यादा स्टार होंगे, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी.

इन्वर्टर और नॉन-इन्वर्टर AC- स्प्लिट AC में इन्वर्टर और नॉन-इन्वर्टर का ऑप्शन आता है. इन्वर्टर AC की कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यह बेहतर ठंडक देती है और इनका बिल भी कम आता है.

ब्रांड और सर्विस नेटवर्क- AC खरीदते समय हमेशा ऐसे ब्रांड को चुनें, जो लंबे समय से AC बना रहा है. इसके अलावा सर्विस नेटवर्क का भी ध्यान रखें. दरअसल, AC को साल में कम से कम एक बार सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है. इसलिए बेहतर सर्विस नेटवर्क आपकी परेशानी कम कर सकता है.

कूलिंग स्पीड और एयर क्वालिटी- हर AC की अलग-अलग कूलिंग स्पीड होती है. इसलिए अगर आपके इलाके में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ऐसा मॉडल चुनें, जो फास्ट कूलिंग ऑफर करता हो. इसी तरह आजकल कई AC में इंटीग्रेटेड एयर फिल्टर भी आने लगा है. अगर आप दिल्ली जैसे प्रदूषित हवा वाले इलाके में रहते हैं तो यह फीचर आपके काम आ सकता है.

