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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपारंपरिक खेती छोड़ उगाएं सफेद बैंगन, हर मंडी में हाथों-हाथ बिकेगी पूरी फसल

पारंपरिक खेती छोड़ उगाएं सफेद बैंगन, हर मंडी में हाथों-हाथ बिकेगी पूरी फसल

White Brinjal Farming: बाजार में कम कंपटीशन और भारी डिमांड के कारण सफेद बैंगन की खेती किसानों के लिए बेहद मुनाफेदार सौदा साबित हो रही है. यह फसल 3-4 महीने में ही बंपर कमाई देना शुरू कर देती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Jul 2026 10:21 AM (IST)
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White Brinjal Farming: आज के समय में किसान ऐसी फसलों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कम समय में अच्छी कमाई के साथ बाजार में अलग पहचान भी बना सकें. सफेद बैंगन ऐसी ही एक खास सब्जी है, जिसकी मांग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है. सामान्य बैंगन की तुलना में इसका रंग पूरी तरह अलग होने की वजह से यह ग्राहकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेता है. कई सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट और प्रीमियम सब्जी बाजारों में भी इसकी अच्छी मांग देखने को मिल रही है.

यही वजह है कि कई किसान अब पारंपरिक बैंगन की खेती छोड़कर सफेद बैंगन की खेती को अपना रहे हैं. सही मौसम, उन्नत किस्म, संतुलित पोषण और समय पर देखभाल के साथ यह फसल बेहतर उत्पादन देती है. अगर किसान इसकी गुणवत्ता बनाए रखें और सही समय पर मंडी तक पहुंचाएं, तो सामान्य बैंगन की तुलना में बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.

सफेद बैंगन की खेती में किन बातों का रखें ध्यान?

सफेद बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. रोपाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाना फायदेमंद रहता है. पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखने से उन्हें धूप और हवा अच्छी तरह मिलती है. जिससे रोगों का खतरा कम होता है.

समय पर सिंचाई, खरपतवार की सफाई और कीटों की नियमित निगरानी भी जरूरी है. पौधों की देखभाल में थोड़ी भी लापरवाही उत्पादन पर असर डाल सकती है. मार्डन खेती के तरीकों के साथ किसान कम समय में बेहतर क्वालिटी वाले फल तैयार कर सकते हैं. जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलने के चांस और बढ़ जाते हैं.

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बाजार में क्यों बढ़ रही है इसकी मांग?

सफेद बैंगन अपनी अनोखी रंगत और मुलायम गूदे की वजह से बाजार में अलग पहचान बना चुका है. कई सब्जी विक्रेता भी इसे सामान्य बैंगन के मुकाबले ज्यादा कीमत पर बेचते हैं. क्योंकि इसकी उपलब्धता अभी ज्यादा नहीं है. अगर किसान स्थानीय मंडी के साथ सुपरमार्केट, होटल और रेस्टोरेंट से भी सीधा संपर्क बनाएं. तो कमाई के और बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

बदलती बाजार मांग को देखते हुए सफेद बैंगन की खेती भविष्य की लाभदायक फसलों में गिनी जा रही है. बेहतर क्वालिटी और सह मार्केटिंग के साथ यह फसल किसानों के लिए एक्सट्रा इनकम का जरिया बन सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips White Brinjal Farming News
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