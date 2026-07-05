मॉनसून की बेरुखी से पूरे बिहार के लोगों का हाल गर्मी से बेहाल, बढ़ते तापमान से किसान भी परेशान

बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दिया है, लेकिन लगभग सभी जिलों में बारिश की कमी और तपिश धूप रही है. मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में समय से पहले मॉनसून आई मगर 46% कम वर्षा दर्ज की गई, जिससे 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है. तो जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में मॉनसून की बेरुखी देखने को मिल रही है.

जून महीने के अंत में और जुलाई महीने के शुरुआत के तीन से चार दिन मॉनसून की गतिविधियां दिखी. उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा हुई तो वहीं दक्षिण बिहार में कई जगहों पर ही बारिश दर्ज की गई. लेकिन 3 जुलाई से लगातार पूरे बिहार के वर्ष में कमी आ गई है. उत्तर बिहार के कुछ-कुछ जिलों में बहुत हल्की वर्षा दर्ज की जा रही है लेकिन दक्षिण बिहार पूरी तरह सूखा है.

रिश नहीं होने पर बढ़ी किसानों की परेशानी, धान रोपनी का समय

वही बारिश नहीं होने और तपिश धूप रहने की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. अभी धान रोपनी का समय है और आद्रा नक्षत्र खत्म हो चुका है, ऐसे में किसान अपने खेतों में बिचड़ा तो डाल चुके हैं, लेकिन अधिकांश जगहों से खबरें मिल रही है कि धान का बिचड़ा पीला पड़ रहा है और सूखने के कगार पर है. सब्जियों के फसल भी सूखने लगे हैं. ऐसे में अगर जल्द झमाझम बारिश नहीं हुई तो बिहार में सुखे की स्थिति बन सकती है.

जुलाई महीने के तापमान अगर 36 डिग्री है तो वह 40 डिग्री के बराबर गर्मी दर्ज जाती है. लेकिन अभी 39 डिग्री के करीब तापमान दर्ज किया जा रहे हैं जो बारिश के मौसम में भीषण गर्मी के संकेत है और किसानों के लिए बड़ी परेशानी की ओर इशारा कर रही है. आज रविवार भी राज्य में वर्षा की स्थिति बहुत कम दिख रही है.

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उत्तर बिहार के पश्चिमी और मध्य भाग के जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के पश्चिमी और मध्य भाग के जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, मधुबनी,शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर में कुछ-कुछ जगहों पर हल्की-हल्की या मध्यम स्तर की तो कहीं-कहीं सिर्फ बादल बने रहने का येलो अलर्ट जारी किया है.

हालांकि इन जिलों के कुछ जगहों पर तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर चलने की संभावना है .लेकिन जो वर्ष की स्थिति रहेगी वह बहुत राहत मिलने वाली नहीं हो सकती है. हालांकि आज सुबह में 5 बजेसे 8बजे के बीच दरभंगा,मधुबनी और सुपौल जिले में वर्षा और बज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है.

इसके अलावा उत्तर बिहार के अन्य जिलों और दक्षिण बिहार के पटना सहित सभी 19 जिलों में वर्षा की संभावना नहीं है. किसी-किसी जिले में थोड़ी देर के लिए बादल में उतार चढ़ाव हो सकते हैं लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी तथा कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा. 7 जुलाई को उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी वर्षा या मध्यम स्तर की वर्षा की स्थिति बन सकती है. मगर दक्षिण बिहार में बहुत कम वर्षा की संभावना है.

किसी भी जिले में 35 डिग्री से कम तापमान नहीं, हर जगह बढ़ोतरी दर्ज

बीते शनिवार को सभी जिलों में एक से दो डिग्री तापमान में बढ़ोतरी रही. सबसे अधिक तापमान भभुआ में 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो राजधानी पटना में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. राजकीय अधिकतर जिलों में 36 से 37 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया. मगर किसी भी जिले में 35 डिग्री से कम तापमान नहीं रहा. रविवार को मात्र एक जिले पूर्णिया में 28.6 मिली मीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई जबकि पूर्वी चंपारण, बक्सर, लखीसराय, बांका, भभुआ, जमुई, वैशाली, औरंगाबाद, शेखपुरा में हल्की से लेकर बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई.

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