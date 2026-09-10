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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन 18 के बाद अब कौनसी सीरीज लॉन्च करेगा एपल? क्या है अपडेट

आईफोन 18 के बाद अब कौनसी सीरीज लॉन्च करेगा एपल? क्या है अपडेट

Apple ने iPhone 18 Pro और Pro Max के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च कर दिया है. अब 2027 में आने वाले iPhone मॉडल को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 10 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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Apple हर साल अपने नए iPhone को लेकर काफी चर्चा में रहता है. इस बार भी कंपनी ने अपनी लॉन्च स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है. 9 सितंबर 2026 को हुए Apple इवेंट में कंपनी ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo  लॉन्च किया. खास बात यह रही कि इस इवेंट में बेस iPhone 18 देखने को नहीं मिला है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple ने इसे 2027 की शुरुआत तक लॉन्च करने तक टाल दिया है. इसी वजह से अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर iPhone 18 के बाद Apple की अगली बड़ी सीरीज कौनसी होगी और कंपनी 2027 में क्या नया करने वाली है.

 iPhone 18 का बेस मॉडल अभी नहीं हुआ लॉन्च

इस बार Apple ने बेस मॉडल को iPhone 18 को Pro मॉडल के साथ लॉन्च नहीं किया है कंपनी ने फिलहाल iPhone 18 Pro और Pro Max पर ही फोकस ज्यादा किया है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बेस iPhone 18 को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. इसके साथ iPhone 18e और नए स्टैंडर्ड आईफोन 18, किफायती आईफोन 18e और स्लिम डिजाइन वाला iPhone Air 2 मॉडल को भी लाने की तैयारी है. इस बार Apple ने अपने iPhone लॉन्च को दो हिस्सों में बांटने का रास्ता अपनाया है.

 क्या 2027 में आएगा iPhone 19?

अगर Apple अपनी पुरानी लॉन्च टाइमलाइन पर चलता है तो 2027 में iPhone 19 नाम की सीरीज आ सकती है. हालांकि अभी यह नाम को पक्का नहीं कहा जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि Apple 2027 में iPhone की 20वीं सालगिरह है तो उसको खास बनाने के लिए सीधे iPhone 20 नाम से नया मॉडल भी लॉन्च कर सकता है. इसलिए फिलहाल iPhone 19 को लेकर सिर्फ रिपोर्ट्स और इसपर चर्चाएं बनी हुई है. Apple अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

यह भी पढ़ें : iPhone 18 Pro में ये 10 बड़े बदलाव, पुराने मॉडल से कितना एडवांस्ड?

 20वीं सालगिरह पर हो सकता है बड़ा बदलाव

2007 में पहला iPhone लॉन्च हुआ था. ऐसे में 2027 Apple के लिए काफी खास साल होगा, क्योंकि इसी साल iPhone को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इसी वजह से कुछ खबरें ऐसी हैं कि कंपनी उस साल डिजाइन और फीचर्स में बड़ा बदलाव कर सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में 20वीं सालगिरह वाले iPhone को मौजूदा मॉडल से काफी अलग बनाने की बात कही गई है. लेकिन अभी  तक एपल क कोई आधिकारिक बयान इन खबरों पर सामने नहीं आया है.

Apple ने लॉन्च किया iPhone Duo

इस साल Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज उसका पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo रहा है. इसमें 5.4 इंच का बाहरी डिस्प्ले और 7.6 इंच का अंदर की तरफ खुलने वाला डिस्प्ले दिया गया है. फोन A20 Pro चिप के साथ आता है और इसकी शुरुआती कीमत भारत में करीब 2,99,900 रुपये बताई गई है. इससे साफ है कि Apple अब सिर्फ बेस फोन को अपग्रेड करने के बजाय फोल्डेबल जैसी नई कैटेगरी पर भी जोर दे रहा है. और कुछ नया बदलाव करने की कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़ें : Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च! कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 10 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone 18 Pro Max Iphone 18 Pro IPhone Duo
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