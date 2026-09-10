Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबजबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

गुलजार सिंह के बेटों का कहना है कि अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवाया गया लेकिन जब तक उनके पिता को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के संगरूर जिले में सामाजिक कार्यकर्ता गुलजार सिंह की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है. गुलजार सिंह के परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने उनके पिता का अंतिम संस्कार जबरदस्ती कराया है. अब गुलजार का परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

दरअसल, कुछ दिन पहले गुलजार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. मरने से पहले गुलजार सिंह ने वीडियो में बताया था कि राज्य में ड्रग्स को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उन्होंने चिंता जाहिर की थी. वित्त मंत्री से सवाल पूछने के बाद गुलजार सिंह के पंचायत में अपमान किया गया और माफी मांगने के लिए कहा गया. दबाव में आकर वह सुसाइड कर रहे हैं. अब परिवार का आरोप है कि मामले को दबाने के लिए जबरन गुलजार सिंह का जल्दी-जल्दी में अंतिम संस्कार कराया गया.

 यह भी पढ़ें: राहुल गांधी पर भगवंत मान का जुबानी हमला, बोले- लाशों पर राजनीति...

'इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे पिता का भोग'

अब गुलजार सिंह के परिवार ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में गुलजार की पत्नी और तीन बेटे हैं जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं. उनके बेटे शाहबाज सिंह वीडियो में कह रहे हैं, "हमारे साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है. मेरे भाई को गुमराह करके जबरदस्ती मेरे पिता का अंतिम संस्कार करवाया गया है. हम यही उम्मीद करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा."

बेटों ने यह भी कहा है कि जब तक उनके पिता को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक परिवार उनका भोग नहीं करेगा और न ही अस्थि विसर्जन करेंगे. मरने से पहले वीडियो में गुलजार सिंह ने जिनका नाम लिया था, परिवार उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता है.

सीएम मान का दावा- आरोपी पहले ही पकड़े गए

बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा था कि सभी आरोपियों को परिवार की निशानदेही पर पकड़ा जा चुका है. हालांकि, उन्होंने आरोपियों के नाम साझा नहीं किए थे. सीएम ने कहा था कि मामले में कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: खाकी से सियासत तक: पंजाब की राजनीति में कई पुलिस अफसरों ने खेली पारी

Published at : 10 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Sangrur News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
खाकी से सियासत तक: पंजाब की राजनीति में कई पुलिस अफसरों ने खेली पारी
खाकी से सियासत तक: पंजाब की राजनीति में कई पुलिस अफसरों ने खेली पारी
पंजाब
राहुल गांधी पर भगवंत मान का जुबानी हमला, बोले- लाशों पर राजनीति...
राहुल गांधी पर भगवंत मान का जुबानी हमला, बोले- लाशों पर राजनीति...
पंजाब
राघव चड्ढा का AAP पर पलटवार, 'लगता है मैं अरविंद केजरीवाल और...'
राघव चड्ढा का AAP पर पलटवार, 'लगता है मैं अरविंद केजरीवाल और...'
पंजाब
संगरूर: गुलजार सिंह की मौत पर परिवार का गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग
संगरूर: गुलजार सिंह की मौत पर परिवार का गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
मध्य प्रदेश
उज्जैन: नहीं हटेगी खड़े हनुमानजी की प्रतिमा, प्रशासन ने कहा- 'बिना संतों की सहमति के...'
उज्जैन: नहीं हटेगी खड़े हनुमानजी की प्रतिमा, प्रशासन ने कहा- 'बिना संतों की सहमति के...'
विश्व
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
बॉलीवुड
'आप मुस्लिम हो', जब सेंसर बोर्ड ने दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने पर उठाई थी आपत्ति, नेहरू तक पहुंचा था मामला
जब सेंसर ने दिलीप कुमार को 'हे राम' कहने से रोका था, नेहरू तक पहुंचा था मामला
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
इंडिया
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
ABP NEWS
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
Embed widget