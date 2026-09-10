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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीXप्लेन: क्या दिखावे के लिए 3 लाख रुपए का iPhone Duo खरीदना समझदारी? पढ़ें कंपैरिजन

Xप्लेन: क्या दिखावे के लिए 3 लाख रुपए का iPhone Duo खरीदना समझदारी? पढ़ें कंपैरिजन

iPhone Duo बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है. इसमें टाइटेनियम बॉडी, IP68 रेटिंग, क्रीज-फ्री डिस्प्ले, सबसे बड़ी बैटरी और iPad जैसी खूबियां है. यह उन्हीं लोगों के लिए है जो कीमत को नहीं देखते.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 10 Sep 2026 12:04 PM (IST)
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Apple ने 9 सितंबर 2026 को अपने 'सरप्राइज एंड शाइन' इवेंट में 17 साल पुराने सपने को सच कर दिया. कंपनी ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च कर दिया, जिसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपए है. यह Apple का अब तक का सबसे महंगा आईफोन है, जो 2TB वेरिएंट में 4,49,900 रुपए तक जाता है. हालांकि, बाजार में पहले से ही सैमसंग Galaxy Z Fold 8, गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड, हुवावे मैट X6 और शाओमी मिक्स फोल्ड 5 जैसे तगड़े फोल्डेबल मौजूद हैं. तो क्या 3 लाख रुपए सिर्फ iPhone Duo के दिखावे पर खर्च करना समझदारी है...

iPhone Duo में क्या-क्या खास है?

iPhone Duo में 7.6 इंच का फोल्डेबल इनर डिस्प्ले और 5.4 इंच का आउटर डिस्प्ले है. यह अब तक के किसी भी आईफोन का सबसे बड़ा डिस्प्ले है. इनर स्क्रीन iPhone 18 Pro Max से 50% ज्यादा बड़ी है.

  • दोनों डिस्प्ले Super Retina XDR हैं और Apple Pencil (USB-C) को सपोर्ट करते हैं.
  • Apple का दावा है कि इसकी स्क्रीन में क्रीज (मोड़ पर आने वाली लकीर) लगभग नहीं दिखती, क्योंकि इसमें कस्टम नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले और मास्कलेस लेजर लिथोग्राफी पॉलिमर का इस्तेमाल किया गया है.
  • फोन Grade 5 टाइटेनियम से बना है. इसमें 100 से ज्यादा प्रिसिजन कंपोनेंट्स वाला कस्टम हिंज लगा है. यह हिंज फोन को पूरी तरह फ्लैट खोलता है और बंद होने पर मजबूती से बंद रखता है.
  • फोन में IP68 रेटिंग है यानी पानी और धूल से महफूज है. यह दो रंगों में आता है- स्टार व्हाइट और नाइट स्काई.
  • iPhone Duo में डुअल रियर कैमरा है. 48MP फ्यूजन मेन कैमरा और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा.
  • आउटर स्क्रीन पर 12MP फ्रंट कैमरा है और इनर डिस्प्ले के नीचे अंडर-डिस्प्ले फेसटाइम कैमरा छिपा है.
  • एक खास फीचर 'Duo Preview' है, जब आप किसी की फोटो खींचते हैं, तो वह आउटर स्क्रीन पर खुद को देख सकता है.
  • 'SmartTake' AI की मदद से तब शटर दबाता है जब सब मुस्कुरा रहे हों.
  • iPhone Duo में 4,883mAh की बैटरी है.
  • Apple के मुताबिक, सिर्फ इनर डिस्प्ले इस्तेमाल करने पर 31 घंटे तक वीडियो प्लेबैक देती है.
  • फास्ट चार्जिंग में 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है और 5 मिनट की चार्जिंग में आउटर डिस्प्ले पर 5 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है.

फोन में A20 Pro चिप है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है. साथ में 12GB RAM है. यह iOS 27 पर चलता है, जिसमें फोल्डेबल डिजाइन के लिए खास इंटरफेस है यानी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल साइड में आ जाते हैं, दो ऐप्स साथ चल सकते हैं और वीडियो को ऊपर पिन करके नीचे काम किया जा सकता है.

 

iPhone Duo में मल्टी-लेयर ग्लास टेक्नोलॉजी है
iPhone Duo में मल्टी-लेयर ग्लास टेक्नोलॉजी है

लेकिन क्या 3 लाख रुपए iPhone Duo पर खर्च करना सही है?

यहीं पर iPhone Duo की असली परीक्षा शुरू होती है. आइए, इसकी तुलना दूसरे फोल्डेबल फोन से करें...


Xप्लेन: क्या दिखावे के लिए 3 लाख रुपए का iPhone Duo खरीदना समझदारी? पढ़ें कंपैरिजन

किनके लिए समझदारी है?

  • Apple इकोसिस्टम में डूबे यूजर्स: अगर आपके पास MacBook, iPad, Apple Watch और AirPods हैं, तो iPhone Duo इकोसिस्टम का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस देगा. iOS 27 का फोल्डेबल इंटरफेस Apple डिवाइसेस के साथ सहजता से काम करता है.
  • क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स: 7.6 इंच का डिस्प्ले, Apple Pencil सपोर्ट और A20 Pro चिप की परफॉर्मेंस वीडियो एडिटिंग, डिजाइन और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है. CNN के रिव्यूअर ने इसे 'पॉलिश्ड और जेन्युइनली यूजफुल' बताया है.
  • प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस: IP68 रेटिंग और अंडर-डिस्प्ले कैमरा इसे बाकी फोल्डेबल्स से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं.

किनके लिए दिखावा है?

  • वैल्यू-फॉर-मनी चाहने वाले: 1.5 लाख रुपए में Vivo X Fold 5 या Motorola Razr Fold लेकर आप 6,000mAh बैटरी, 50MP ट्रिपल कैमरा और 8.1 इंच डिस्प्ले पा सकते हैं. 3 लाख रुपए देकर आपको टेलीफोटो कैमरा भी नहीं मिलता.
  • फोटोग्राफी पसंद करने वाले: अगर आप जूम फोटो लेते हैं, तो Samsung Galaxy Z Fold 7 (200MP के साथ 3x ऑप्टिकल जूम) या Huawei Mate X7 (वेरिएबल अपर्चर के साथ पेरिस्कोप टेलीफोटो) बेहतर ऑप्शन हैं.
  • ड्यूरेबिलिटी को लेकर चिंतित: सैमसंग 5,00,000 फोल्ड की गारंटी देता है, Apple ने अभी तक कुछ नहीं बताया. 3 लाख रुपए के फोन के लिए यह बड़ी अनिश्चितता है.
  • फिजिकल SIM: eSIM-only होने के कारण भारत में कई यूजर्स के लिए यह प्रैक्टिकल नहीं है.

असली सवाल यह नहीं है कि iPhone Duo अच्छा है या बुरा. यह तकनीकी रूप से शानदार है. असली सवाल यह है कि क्या यह 3 लाख रुपए का है.

इतने महंगे फोन्स से बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

अभी तक फोल्डेबल मार्केट पर सैमसंग, हुवावे, श्याओमी और मोटोरोला का राज था. सैमसंग ने जुलाई 2026 में अपना 8वां फोल्डेबल लॉन्च किया था, लेकिन Apple की एंट्री से समीकरण बदल सकते हैं. IDC का अनुमान है कि Apple 2026 में ग्लोबल फोल्डेबल शिपमेंट का 25% और 2027 में 41% हिस्सा ले लेगा. इससे वह दुनिया का नंबर-1 फोल्डेबल विक्रेता बन जाएगा. फोल्डेबल स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन 2025 में 1.5% से बढ़कर 2026 में 2.2% और 2027 में 3.2% होने की उम्मीद है.

भारत में फोल्डेबल फोन का बाजार अभी छोटा है, लेकिन iPhone Duo की एंट्री से इसमें तेजी आ सकती है. हालांकि, 3 लाख रुपए की शुरुआती कीमत इसे आम यूजर्स के लिए बहुत महंगा बनाती है. यह मुख्य रूप से क्रिएटर्स, प्रोफेशनल्स और अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को टारगेट करेगा.

काउंटरपॉइंट रिसर्स के मुताबिक, 2026 में Apple फोल्डेबल मार्केट में 25% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, जो इसे सैमसंग (38%) के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा देगा. यानी भले ही कीमत ज्यादा है, लेकिन Apple के ब्रांड की ताकत कमाल कर सकती है.

Apple ने 2011 से ही फोल्डेबल फोन पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन 15 साल बाद यह प्रोडक्ट बाजार में आया है. कंपनी का कहना है कि उसका मकसद 'पहिए का दोबारा आविष्कार' नहीं, बल्कि इस कैटेगरी को 'परफेक्ट' करना है. 

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 10 Sep 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
IPhone Explainer IPhone Duo
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