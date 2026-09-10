Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDual-Band या Tri-Band Router? किसमें मिलती है सबसे तेज स्पीड, जानें अंतर

Dual-Band या Tri-Band Router? किसमें मिलती है सबसे तेज स्पीड, जानें अंतर

Dual-Band और Tri-Band Router में क्या फर्क है? आइए जानते हैं कि किसमें मिलती है बेहतर स्पीड और ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में घर में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल और स्मार्ट होम डिवाइस जैसे कई गैजेट एक साथ इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. ऐसे में सही Wi-Fi Router चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. Router खरीदते समय आपने Dual-Band और Tri-Band जैसे शब्द जरूर सुने होंगे. लेकिन दोनों में आखिर क्या अंतर है और किसे खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा? आइए समझते हैं विस्तार से.

Dual-Band Router क्या होता है?

Dual-Band Router दो अलग-अलग Wi-Fi frequency bands पर काम करता है 2.4GHz और 5GHz. 2.4GHz बैंड की खासियत इसकी बेहतर रेंज है. दीवारों के पार भी इसका सिग्नल बेहतर पहुंच सकता है. हालांकि, इसमें स्पीड कम और interference ज्यादा देखने को मिल सकता है.

दूसरी तरफ, 5GHz बैंड ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम होता है और नॉर्मली इसमें interference भी कम होता है. हालांकि इसकी range 2.4GHz के मुकाबले कम होती है.

घर में नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीटिंग जैसे कामों के लिए Dual-Band Router काफी होता है.

Tri-Band Router में क्या खास है?

Tri-Band Router में कुल तीन frequency bands होते हैं. इनमें नॉर्मली एक 2.4GHz बैंड और दो 5GHz बैंड शामिल होते हैं. कुछ नए Wi-Fi standards वाले routers में configuration अलग भी हो सकता है.

इसका सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब एक ही नेटवर्क पर बड़ी संख्या में डिवाइस कनेक्ट हों. अलग-अलग डिवाइस को अलग bands पर बांटने से नेटवर्क पर congestion कम किया जा सकता है.

यानी Tri-Band Router का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि वह सीधे हर डिवाइस को तीन गुना स्पीड देगा. असल फायदा बेहतर नेटवर्क capacity और कम congestion में होता है.

क्या Tri-Band का मतलब तीन गुना स्पीड है?

ये एक आम गलतफहमी है. Tri-Band Router का मतलब ये नहीं कि आपके इंटरनेट की स्पीड तीन गुना हो जाएगी. अगर आपके इंटरनेट प्लान की स्पीड 200Mbps है तो केवल Tri-Band Router खरीदने से इंटरनेट कनेक्शन 600Mbps नहीं हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: क्या Router के पास सबसे तेज इंटरनेट चलता है? जानिए क्या है सच्चाई

Tri-Band का फायदा तब नजर आता है जब नेटवर्क पर कई डिवाइस एक साथ भारी डेटा इस्तेमाल कर रहे हों. जैसे घर में कोई 4K वीडियो स्ट्रीम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन गेम खेल रहा है और कई स्मार्ट डिवाइस भी जुड़े हुए हैं.

किसके लिए Dual-Band Router बेहतर?

अगर आपका घर छोटा या मीडिया साइज का है और एक साथ बहुत ज्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं रहते हैं तो Dual-Band Router ज्यादा practical ऑप्शन हो सकता है. ये कम कीमत में अच्छी performance दे सकता है. नॉर्मल browsing, Full HD/4K streaming, work from home और casual gaming के लिए भी अच्छा Dual-Band Router काफी होता है.

किसे खरीदना चाहिए Tri-Band Router?

अगर आपके घर में बहुत सारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, स्मार्ट होम डिवाइस या gaming devices लगातार जुड़े रहते हैं तो Tri-Band Router आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. खासकर बड़े घर या heavy network usage वाले परिवारों में इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है. हालांकि, इसे खरीदने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि आपके devices और इंटरनेट connection नए Wi-Fi standard और router की क्षमताओं का फायदा उठा सकते हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें: फोन में मौजूद ये फाइलें बन सकती हैं Hackers का आसान निशाना! जानें कैसे बचें

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
WiFi Router TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro में ये 10 बड़े बदलाव, पुराने मॉडल से कितना एडवांस्ड?
iPhone 18 Pro में ये 10 बड़े बदलाव, पुराने मॉडल से कितना एडवांस्ड?
टेक्नोलॉजी
Siri की आवाज से हो गए हैं बोर? सेकेंडों में ऐसे बदलें Voice! ये है तरीका
Siri की आवाज से हो गए हैं बोर? सेकेंडों में ऐसे बदलें Voice! ये है तरीका
टेक्नोलॉजी
$1299 वाला iPhone 18 Pro Max भारत में कितने का मिलेगा? 4 साल के डेटा से समझें
$1299 वाला iPhone 18 Pro Max भारत में कितने का मिलेगा? 4 साल के डेटा से समझें
टेक्नोलॉजी
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च! कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च! कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्यों कि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
इंडिया
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
क्रिकेट
महिला एशिया कप: कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
बॉलीवुड
'आप मुस्लिम हो', जब सेंसर बोर्ड ने दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने पर उठाई थी आपत्ति, नेहरू तक पहुंचा था मामला
जब सेंसर ने दिलीप कुमार को 'हे राम' कहने से रोका था, नेहरू तक पहुंचा था मामला
इंडिया
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
ABP NEWS
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
ABP NEWS
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
ABP NEWS
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
Embed widget