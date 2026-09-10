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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप

'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने पाक टीम के कोच माइक हेसन का नाम लिए बिना उनपर गंभीर आरोप लगा दिए. हेसन की पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति वफादारी पर सवाल खड़े किए गए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Sep 2026 11:55 AM (IST)
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इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम नए बदलावों के साथ उतरी थी. यहां तक कि सरफराज अहमद को हटाकर माइक हेसन टेस्ट कोच बने थे. हेसन को कोचिंग देने पर भी पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने तो माइक हेसन को 'इंडियन एजेंट' तक करार दे दिया. उन्होंने बिना नाम लिए माइक हेसन के लिए कहा कि वह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वफादार नहीं हैं.

दरअसल पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जा रहा है. कोच और कई सारे खिलाड़ी बदलने के बाद भी पाक टीम पहली पारी में 133 रनों पर सिमट गई. सैम अयूब तो खाता तक नहीं खोल पाए. हालांकि रजाउल्लाह ने प्रभावित किया और अपने पहले ही मैच में जो रूट सहित 2 बल्लेबाजों को आउट किया.

लॉयल नहीं है... जो भी IPL से आया है

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने माइक हेसन की पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति वफादारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, "किसी भी विदेशी कोच का लॉयलटी फैक्टर बहुत अहम होता है. मैं जब बॉब वूल्मर की बात करता हूं तो जानता हूं कि वे बहुत वफादार थे. मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो कोच IPL से आया है उसपर हमेशा संदेह रहेगा."

राशिद लतीफ ने मिकी आर्थर समेत कई अन्य कोचों के नाम लिए और आर्थर के प्रोफेशनल रवैये की जमकर तारीफ की. आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है और लतीफ जो बोल रहे थे, वह उनकी भारत के प्रति मानसिकता को भी उजागर करता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाले भारत को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं लेकिन PCB ने उन्हीं का कोच ले लिया है फिर चाहे हेसन का पासपोर्ट कहीं का भी हो. लतीफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक किसी को सच्चाई का अंदाजा होगा, वह सब कुछ खा गया होगा.

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मैंने किसी का नाम नहीं लिया

दरअसल राशिद लतीफ, नौमान नियाज के साथ चर्चा कर रहे थे. इंटरव्यू के होस्ट नियाज ने इस पूरी बातचीत के दौरान माइक हेसन का नाम लिया, तब राशिद लतीफ तुरंत बोल उठे - मैंने किसी का नाम नहीं लिया है. हालांकि उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट सब बयां कर रही थी.

वफादारी चेक करो

राशिद लतीफ के कड़वे बोल यहीं नहीं थमे, उन्होंने यह तक कहा कि जब भी पाकिस्तान टीम में कोई विदेशी कोच आए उसकी वफादारी चेक करवा ली जाए. उन्होंने कहा, "मैं ये नहीं बोल रहा कि वह लॉयल नहीं होगा, लॉयल तो होगा लेकिन यह चीजें चेक करवा ली जाएं तो बेहतर होगा, उनकी हिस्ट्री पता करनी चाहिए. कनेक्शन तो होगा ना वहां पर."

माइक हेसन पहले से पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के हेड कोच हैं. जब पाक टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से बुरी तरह पिछड़ रही थी, तब PCB ने सबको चौंकाते हुए सरफराज अहमद को टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटा दिया और माइक हेसन को उनकी जगह इंग्लैंड भेज दिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Rashid Latif Mike Hesson PAKISTAN CRICKET TEAM
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