iPhone 18 Pro छोड़ो, iPhone 17 के मॉडल भी हुए महंगे, जानें कितने बढ़े दाम?

Apple ने भारत में अपने iPhone 17 की कीमत में 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने ये बदलाव iPhone 18 सीरीज और अपने पहले फोल्डेबल iPhone के लॉन्च के तुरंत बाद किया है. जानकारी के अनुसार, भारत में iPhone 17 को Apple ने ₹82,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. अब इसकी कीमत बढ़ाकर ₹99,900 कर दी गई है. यानी फोन की कीमत में सीधे ₹17,000 का इजाफा हुआ है.

नए iPhone के बाद पुराने मॉडल हुए महंगे

आपको बता दें कि नॉर्मली जब कोई कंपनी अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करती है तो पुराने मॉडल सस्ते हो जाते हैं. लेकिन इस बार Apple ने इसका उल्टा कर दिया है. कंपनी ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करने के बाद भारत में अपने कई पुराने iPhone मॉडल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है. इनमें iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air और iPhone 16 शामिल हैं.

Apple की भारतीय वेबसाइट पर इन मॉडल्स की नई कीमतें दिखाई देने लगी हैं. कुछ वेरिएंट पर कीमत में हजारों रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

iPhone 17 की नई कीमत

जानकारी के अनुसार, iPhone 17 के 256GB वेरिएंट की कीमत पहले 82,900 रुपये थी. अब इसे खरीदने के लिए ₹99,900 खर्च करने होंगे. यानी फोन ₹17,000 महंगा हो गया है. वहीं, इसके 512GB मॉडल की कीमत ₹1,02,900 से बढ़कर ₹1,24,900 हो गई है. इस वेरिएंट पर ₹22,000 की बढ़ोतरी हुई है.

ये मॉडल भी हुआ महंगा

आपको बता दें कि कंपनी ने iPhone 17e की कीमत में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी कर दी है. जानकारी के मुताबिक, फोन के 256GB मॉडल अब ₹79,900 का हो गया है जबकि पहले इसकी कीमत ₹64,900 थी. इसका मतलब है कि इस फोन पर 15 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह 512GB मॉडल ₹84,900 से बढ़कर ₹1,04,900 का हो गया है. इस वेरिएंट पर ₹20,000 की कीमत बढ़ी है.

इसके अलावा iPhone Air की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है. इसके 256GB मॉडल की कीमत ₹1,19,900 से बढ़कर ₹1,49,900 हो गई है. यानी ग्राहकों को अब ₹30,000 ज्यादा देने होंगे. वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत अब ₹1,74,900 हो गई है. इसकी कीमत में ₹35,000 का अंतर आया है.

वहीं, फोन के 1TB मॉडल की कीमत पहले 1,59,900 रुपये थी जो बढ़कर अब 2,24,900 रुपये हो गई है. इस मॉडल पर 65 हजार रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है. Apple ने iPhone 16 के 128GB वेरिएंट की कीमत अब ₹89,900 कर दी है. इसकी कीमत में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं,

क्यों महंगे हुए iPhone

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराने iPhone की कीमत बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी वजह स्मार्टफोन के जरूरी कंपोनेंट्स, खासकर मेमोरी चिप्स की बढ़ती लागत मानी जा रही है. AI और डेटा सेंटर इंडस्ट्री में तेजी के कारण मेमोरी कंपोनेंट्स की मांग बढ़ी है. इससे सप्लाई पर दबाव पड़ा है और कंपनियों के लिए इनकी कीमत बढ़ गई है.

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