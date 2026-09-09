Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पहला फोल्डेबल iPhone Ultra भी आज पेश किया जा सकता है.

Apple फैंस के लिए आज की रात काफी खास होने वाली है. नए iPhone का इंतजार अब कुछ ही घंटों में खत्म होने जा रहा है और इस बार कंपनी के इवेंट में सिर्फ नए फोन ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है. Apple आज यानी 9 सितंबर 2026 को अपना खास Surprise and Shine इवेंट आयोजित करने जा रहा है. जिसमें सबसे ज्यादा नजरें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर हैं, वहीं Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की एंट्री भी इस इवेंट को खास बना सकती है. साथ ही Apple Watch और AirPods से जुड़े ऐलान भी हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में Apple Event कब और कहां देखें.

भारत में कितने बजे शुरू होगा Apple Event?

Apple का Surprise and Shine इवेंट सुबह 10 बजे PT शुरू होगा, जिसका भारतीय समय के अनुसार टाइम रात 10:30 बजे IST है. इवेंट का आयोजन Apple Park, Cupertino, California में किया जाएगा.

भारत में Apple Event कहां देखें?

iPhone 18 के लॉन्च इवेंट को देखने के लिए यूजर्स के पास कई ऑप्शन होंगे. Apple इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग अपनी आधिकारिक वेबसाइट Apple.com, Apple TV ऐप और Apple के आधिकारिक YouTube चैनल पर करेगा. आप अपनी सुविधा के अनुसार फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या दूसरे डिवाइस पर घर बैठे Apple का लॉन्च इवेंट लाइव देख सकते हैं.

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iPhone 18 Pro और Pro Max में क्या होगा खास?

इवेंट का सबसे बड़ा फोकस iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मॉडल्स में TSMC की 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित A20 Pro चिप मिल सकती है. इसके साथ बेहतर बैटरी लाइफ और नया कैमरा सिस्टम भी देखने को मिल सकता है.

कैमरे में मैकेनिकल Variable Aperture मिलने की चर्चा है. इससे कैमरे में आने वाली रोशनी को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा. Pro Max में यह फीचर खास तौर पर मिलने की बात कही जा रही है.

क्या आज लॉन्च होगा Apple का पहला Foldable iPhone?

इस इवेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है. रिपोर्ट्स में इसे फिलहाल iPhone Ultra कहा जा रहा है, हालांकि यह आधिकारिक नाम नहीं है. लीक्स के मुताबिक फोन बुक-स्टाइल डिजाइन में आ सकता है. इसमें करीब 7.8 इंच का इनर डिस्प्ले और 5.3 इंच की कवर स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. इसमें A20 Pro चिप और 12GB मेमोरी मिल सकती है. दो 48MP रियर कैमरों की भी चर्चा है, जबकि टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलने की बात सामने आई है. Face ID की जगह साइड में Touch ID दिए जाने की उम्मीद है.

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