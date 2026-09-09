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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Launch LIVE: भारत में Apple Event कब और कहां देखें? जानें टाइमिंग

iPhone 18 Launch LIVE: भारत में Apple Event कब और कहां देखें? जानें टाइमिंग

Apple का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट आज रात टेक की दुनिया में हलचल मचाने वाला है. Surprise and Shine इवेंट में Phone 18 Pro और Pro Max से पर्दा उठ सकता है. जानिए इवेंट भारत में कितने बजे शुरू होगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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  • पहला फोल्डेबल iPhone Ultra भी आज पेश किया जा सकता है.

Apple फैंस के लिए आज की रात काफी खास होने वाली है. नए iPhone का इंतजार अब कुछ ही घंटों में खत्म होने जा रहा है और इस बार कंपनी के इवेंट में सिर्फ नए फोन ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है. Apple आज यानी 9 सितंबर 2026 को अपना खास Surprise and Shine इवेंट आयोजित करने जा रहा है. जिसमें सबसे ज्यादा नजरें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर हैं, वहीं Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की एंट्री भी इस इवेंट को खास बना सकती है. साथ ही Apple Watch और AirPods से जुड़े ऐलान भी हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में Apple Event कब और कहां देखें. 

भारत में कितने बजे शुरू होगा Apple Event?

Apple का Surprise and Shine इवेंट सुबह 10 बजे PT शुरू होगा, जिसका भारतीय समय के अनुसार टाइम रात 10:30 बजे IST है. इवेंट का आयोजन Apple Park, Cupertino, California में किया जाएगा. 

भारत में Apple Event  कहां देखें?

iPhone 18 के लॉन्च इवेंट को देखने के लिए यूजर्स के पास कई ऑप्शन होंगे. Apple इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग अपनी आधिकारिक वेबसाइट Apple.com, Apple TV ऐप और Apple के आधिकारिक YouTube चैनल पर करेगा. आप अपनी सुविधा के अनुसार फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या दूसरे डिवाइस पर घर बैठे Apple का लॉन्च इवेंट लाइव देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें -  iPhone 18 सीरीज से Foldable तक आज क्या होगा लॉन्च, कितनी होगी कीमत?

iPhone 18 Pro और Pro Max में क्या होगा खास?

इवेंट का सबसे बड़ा फोकस iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मॉडल्स में TSMC की 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित A20 Pro चिप मिल सकती है. इसके साथ बेहतर बैटरी लाइफ और नया कैमरा सिस्टम भी देखने को मिल सकता है. 

कैमरे में मैकेनिकल Variable Aperture मिलने की चर्चा है. इससे कैमरे में आने वाली रोशनी को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा. Pro Max में यह फीचर खास तौर पर मिलने की बात कही जा रही है. 

क्या आज लॉन्च होगा Apple का पहला Foldable iPhone?

इस इवेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है. रिपोर्ट्स में इसे फिलहाल iPhone Ultra कहा जा रहा है, हालांकि यह आधिकारिक नाम नहीं है. लीक्स के मुताबिक फोन बुक-स्टाइल डिजाइन में आ सकता है. इसमें करीब 7.8 इंच का इनर डिस्प्ले और 5.3 इंच की कवर स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. इसमें A20 Pro चिप और 12GB मेमोरी मिल सकती है. दो 48MP रियर कैमरों की भी चर्चा है, जबकि टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलने की बात सामने आई है. Face ID की जगह साइड में Touch ID दिए जाने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Pro के रंग लीक, लॉन्च से पहले खुला बड़ा राज!

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18 John Ternus
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