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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में टेक पार्क, वैशाली में 5 स्टार रिसॉर्ट, सम्राट कैबिनेट से कई एजेंडे पास

पटना में टेक पार्क, वैशाली में 5 स्टार रिसॉर्ट, सम्राट कैबिनेट से कई एजेंडे पास

पटना के गर्दनीबाग में राज्य का पहला टेक पार्क विकसित होगा. इस परियोजना से 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 12 Oct 2026 08:21 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर लगी. खुद सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ऐसे तो मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारी प्रेस वार्ता करते हैं लेकिन आज सम्राट चौधरी ने ही कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. 

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजधानी पटना के गर्दनीबाग में राज्य का पहला टेक पार्क विकसित करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) से साथ समझौता (एमओयू) करने को मंजूरी दी गई. सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और 100 से अधिक कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी. 

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बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, के तहत नामांकन के आधार पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड का चयन करने की स्वीकृति प्रदान की है.

दूसरी ओर वैशाली में पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर आवासन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार रिसॉर्ट बनाया जाएगा. पर्यटन विभाग ने इसके निर्माण के लिए पहले जारी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी है. यह परियोजना जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पूरी की जाएगी. 

यह भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन मार्च: चिराग पासवान का राहुल गांधी पर हमला, 'संविधान…'

बता दें कि विभाग ने 27 अगस्त 2025 को जारी संकल्प में पांच एकड़ जमीन पर पांच सितारा होटल बनाने का निर्णय लिया था. अब विभाग ने 10 एकड़ अधिग्रहित जमीन पर 5 स्टार सितारा रिसॉर्ट के निर्माण को बेहतर विकल्प माना है.

दरभंगा में कार्गो हब के लिए 225 करोड़ मंजूर

दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो केंद्र विकसित करने के लिए 49.9973 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को 225 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. इससे पहले 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे. भूमि मुआवजे की गणना में वृद्धि के कारण अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गई है. इस परियोजना से मिथिलांचल और उत्तर बिहार के कृषि उत्पादों को हवाई मार्ग से देश के अन्य राज्यों तथा विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के रखरखाव के लिए ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (आरआरआरएमपी) लागू करने का निर्णय लिया. इसके तहत उन ग्रामीण सड़कों की नियमित मरम्मत, नवीनीकरण और देखरेख की जाएगी, जिनकी पांच साल की अनुरक्षण अवधि पूरी हो चुकी है या भविष्य में पूरी होगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों को समय से पहले खराब होने से बचाना, उनकी उपयोगिता बनाए रखना और सरकारी राशि का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: NDA के लिए अग्नि परीक्षा, महागठबंधन में मतभेद, क्या होगा?

Input By : पीटीआई-भाषा से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 08:15 PM (IST)
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Bihar Cabinet Samrat Choudhary BIHAR NEWS Samrat Cabinet
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