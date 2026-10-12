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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA Bloc March Live: इंडिया गठबंधन का SC तक मार्च, CP में किलेबंदी, 6 मेट्रो स्टेशन बंद

INDIA Bloc March Live: इंडिया गठबंधन का SC तक मार्च, CP में किलेबंदी, 6 मेट्रो स्टेशन बंद

INDIA Bloc March Live Updates: इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की तैयारी में है. सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद यह फैसला लिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 12 Oct 2026 08:55 AM (IST)

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Key Events
INDIA Bloc CJP Chalo Dilli March live updates to supreme court cji against CEC Gyanesh Kumar INDIA Bloc March Live: इंडिया गठबंधन का SC तक मार्च, CP में किलेबंदी, 6 मेट्रो स्टेशन बंद
इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, लाइव अपडेट्स
Source : PTI

Background

इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है. विपक्ष सोमवार (12 अक्तूबर) को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया. राहुल-खरगे सीजेआई से मिलकर वोट चोरी का मुद्दा उठाना चाहते थे.

कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं खरगे और गांधी ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था. विपक्षी नेता उन्हें एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं. सीजेआई के मुलाकात से इनकार के बाद भी विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे.

कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को 'चलो दिल्ली-लोकतंत्र के लिए मार्च' नाम दिया है. पार्टी के अनुसार, प्रदर्शनकारी दोपहर डेढ़ बजे कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड चौराहे पर जुटेंगे.

इस मार्च में खरगे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल नेता ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और युवाओं के शामिल होने की संभावना है.

08:55 AM (IST)  •  12 Oct 2026

INDIA Bloc March Live: इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की तैयारी में है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था.

08:47 AM (IST)  •  12 Oct 2026

INDIA Bloc March Live Updates: इंडिया गठबंधन का SC तक मार्च, CJI का राहुल-खरगे से मिलने से इनकार

इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है. विपक्ष सोमवार (12 अक्तूबर) को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया. राहुल-खरगे सीजेआई से मिलकर वोट चोरी का मुद्दा उठाना चाहते थे.

कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं खरगे और गांधी ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था. विपक्षी नेता उन्हें एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं. सीजेआई के मुलाकात से इनकार के बाद भी विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे.

कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को 'चलो दिल्ली-लोकतंत्र के लिए मार्च' नाम दिया है. पार्टी के अनुसार, प्रदर्शनकारी दोपहर डेढ़ बजे कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड चौराहे पर जुटेंगे.

इस मार्च में खरगे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल नेता ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और युवाओं के शामिल होने की संभावना है.

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