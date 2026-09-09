iPhone 18 सीरीज से Foldable तक आज क्या होगा लॉन्च, कितनी होगी कीमत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नई एप्पल वॉच सीरीज 12, एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च होंगे.

Apple के आज यानी 9 सितंबर को होने वाले Surprise and Shine इवेंट पर दुनियाभर की नजरें हैं. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की है, लेकिन इस बार Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone से भी बड़ा सरप्राइज दे सकती है. इसके अलावा नई Apple Watch और AirPods भी इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं.

भारतीय समय के मुताबिक Apple का यह इवेंट आज रात 10:30 बजे शुरू होगा. खास बात यह भी है कि यह नए CEO John Ternus का पहला बड़ा कीनोट होगा. Tim Cook के पद छोड़ने के बाद कंपनी में नए नेतृत्व की शुरुआत के तौर पर भी इस इवेंट को देखा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि iPhone 18 से Foldable तक क्या लॉन्च होगा और कितनी कीमत होगी.

iPhone 18 Pro मॉडल्स की एंट्री

इस बार Apple पूरी iPhone 18 सीरीज एक साथ लॉन्च नहीं कर सकती, इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone 18e और नया iPhone Air अगले साल की शुरुआत में आ सकते हैं. ऐसे में दो स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स के बीच करीब 18 महीने का गैप हो सकता है.

पहला Foldable iPhone बन सकता है सबसे बड़ा सरप्राइज

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone इस इवेंट का बड़ा सरप्राइज हो सकता है. इसे iPhone Ultra नाम से पेश किए जाने की चर्चा है. यह बुक-स्टाइल डिजाइन में आ सकता है, जिसमें करीब 5.3-5.5 इंच की कवर स्क्रीन और 7.6-7.8 इंच की अंदरूनी स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. फोन में 5000mAh या उससे बड़ी बैटरी, A20/A20 Pro चिप, 12GB RAM और डुअल 48MP रियर कैमरा मिल सकते हैं. Face ID की जगह साइड बटन में Touch ID दिए जाने की बात है. इसकी कीमत लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक हो सकती है.

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max कीमत

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में इस बार 2nm A20 Pro चिप और नया C2 मॉडम मिलने की उम्मीद है. डिस्प्ले पर Dynamic Island पहले के मुकाबले छोटा किया जा सकता है. नए iPhone में Light Blue और Dark Cherry जैसे नए कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1,39,900 से 1,45,000 के बीच रहने का अनुमान है. वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत लगभग 1,55,000 से 1,79,900 तक हो सकती है.

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Apple Watch और AirPods भी होंगे खास

इवेंट में Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 भी पेश किए जा सकते हैं. Series 12 में नया और ज्यादा पावर-एफिशिएंट चिप, बेहतर स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और हेल्थ-फिटनेस फीचर्स में सुधार मिलने की उम्मीद है.

Ultra 4 में मजबूत टाइटेनियम चेसिस, बड़ी बैटरी, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और डीप-डाइविंग फीचर्स को बेहतर किए जाने की चर्चा है.इसके अलावा नए AirPods 5 में बेहतर ANC, नई H-सीरीज चिप और Find My नेटवर्क के लिए बेहतर सपोर्ट मिल सकता है.

Smart Home पर भी नजर

Apple इस इवेंट में HomePod Mini 2, Apple TV 4K और HomePod Touch/HomePad जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेज भी पेश कर सकती है. Siri AI को इन डिवाइसेज का जरूरी हिस्सा बनाया जा सकता है. 7 इंच स्क्रीन वाले स्मार्ट होम हब में Siri, FaceTime और स्मार्ट होम कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके साथ OLED iPad mini, M6 iMac और M6 MacBook Pro जैसे प्रोडक्ट्स की भी चर्चा है, हालांकि कई डिवाइस अक्टूबर या बाद में लॉन्च किए जा सकते हैं.

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