Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 सीरीज से Foldable तक आज क्या होगा लॉन्च, कितनी होगी कीमत?

iPhone 18 सीरीज से Foldable तक आज क्या होगा लॉन्च, कितनी होगी कीमत?

Apple का आज का Surprise and Shine इवेंट कई ज्यादा खास है. iPhone 18 Pro और Pro Max के साथ पहली बार Foldable iPhone की एंट्री की उम्मीद है. जानिए आखिर कौन-से डिवाइस लॉन्च होंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नई एप्पल वॉच सीरीज 12, एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च होंगे.

Apple के आज यानी 9 सितंबर को होने वाले Surprise and Shine इवेंट पर दुनियाभर की नजरें हैं. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की है, लेकिन इस बार Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone से भी बड़ा सरप्राइज दे सकती है. इसके अलावा नई Apple Watch और AirPods भी इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं.

भारतीय समय के मुताबिक Apple का यह इवेंट आज रात 10:30 बजे शुरू होगा. खास बात यह भी है कि यह नए CEO John Ternus का पहला बड़ा कीनोट होगा. Tim Cook के पद छोड़ने के बाद कंपनी में नए नेतृत्व की शुरुआत के तौर पर भी इस इवेंट को देखा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि iPhone 18 से Foldable तक क्या लॉन्च होगा और कितनी कीमत होगी. 

iPhone 18 Pro मॉडल्स की एंट्री

इस बार Apple पूरी iPhone 18 सीरीज एक साथ लॉन्च नहीं कर सकती, इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone 18e और नया iPhone Air अगले साल की शुरुआत में आ सकते हैं. ऐसे में दो स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स के बीच करीब 18 महीने का गैप हो सकता है.

पहला Foldable iPhone बन सकता है सबसे बड़ा सरप्राइज

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone इस इवेंट का बड़ा सरप्राइज हो सकता है. इसे iPhone Ultra नाम से पेश किए जाने की चर्चा है. यह बुक-स्टाइल डिजाइन में आ सकता है, जिसमें करीब 5.3-5.5 इंच की कवर स्क्रीन और 7.6-7.8 इंच की अंदरूनी स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. फोन में 5000mAh या उससे बड़ी बैटरी, A20/A20 Pro चिप, 12GB RAM और डुअल 48MP रियर कैमरा मिल सकते हैं. Face ID की जगह साइड बटन में Touch ID दिए जाने की बात है. इसकी कीमत लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक हो सकती है. 

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max कीमत 

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में इस बार 2nm A20 Pro चिप और नया C2 मॉडम मिलने की उम्मीद है. डिस्प्ले पर Dynamic Island पहले के मुकाबले छोटा किया जा सकता है. नए iPhone में Light Blue और Dark Cherry जैसे नए कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1,39,900 से 1,45,000 के बीच रहने का अनुमान है. वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत लगभग 1,55,000 से 1,79,900 तक हो सकती है. 

यह भी पढ़ें -  iPhone 18 Pro के रंग लीक, लॉन्च से पहले खुला बड़ा राज!

Apple Watch और AirPods भी होंगे खास

इवेंट में Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 भी पेश किए जा सकते हैं. Series 12 में नया और ज्यादा पावर-एफिशिएंट चिप, बेहतर स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और हेल्थ-फिटनेस फीचर्स में सुधार मिलने की उम्मीद है.

Ultra 4 में मजबूत टाइटेनियम चेसिस, बड़ी बैटरी, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और डीप-डाइविंग फीचर्स को बेहतर किए जाने की चर्चा है.इसके अलावा नए AirPods 5 में बेहतर ANC, नई H-सीरीज चिप और Find My नेटवर्क के लिए बेहतर सपोर्ट मिल सकता है.

Smart Home पर भी नजर

Apple इस इवेंट में HomePod Mini 2, Apple TV 4K और HomePod Touch/HomePad जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेज भी पेश कर सकती है. Siri AI को इन डिवाइसेज का जरूरी हिस्सा बनाया जा सकता है. 7 इंच स्क्रीन वाले स्मार्ट होम हब में Siri, FaceTime और स्मार्ट होम कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके साथ OLED iPad mini, M6 iMac और M6 MacBook Pro जैसे प्रोडक्ट्स की भी चर्चा है, हालांकि कई डिवाइस अक्टूबर या बाद में लॉन्च किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें - Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18 John Ternus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
दादा-दादी के फोन में छोटा है फॉन्ट साइज, यह सेटिंग आएगी काम
दादा-दादी के फोन में छोटा है फॉन्ट साइज, यह सेटिंग आएगी काम
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Launch LIVE Updates: iPhone 18 Pro Max से Foldable Ultra तक आज होंगे लॉन्च, जानें सभी फीचर्स और कीमत
iPhone 18 Pro Max से Foldable Ultra तक आज होंगे लॉन्च, जानें सभी फीचर्स और कीमत
टेक्नोलॉजी
बारिश में भीग गया मोबाइल, चार्जर लगाने की बिल्कुल न करें गलती
बारिश में भीग गया मोबाइल, चार्जर लगाने की बिल्कुल न करें गलती
टेक्नोलॉजी
RAM और ROM में क्या अंतर, कौन-सी Memory फोन बंद होते ही भूल जाती है सब?
RAM और ROM में क्या अंतर, कौन-सी Memory फोन बंद होते ही भूल जाती है सब?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Salt Storage Tips: गैस चूल्हे के पास रखती हैं नमक? तुरंत बदलें ये 1 आदत
गैस चूल्हे के पास रखती हैं नमक? तुरंत बदलें ये 1 आदत
नौकरी
SSC CHSL भर्ती शुरू, 12वीं पास उम्मीदवारों को 92 हजार तक की सैलरी
SSC CHSL भर्ती शुरू, 12वीं पास उम्मीदवारों को 92 हजार तक की सैलरी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget