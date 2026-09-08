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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro के रंग लीक, लॉन्च से पहले खुला बड़ा राज!

iPhone 18 Pro के रंग लीक, लॉन्च से पहले खुला बड़ा राज!

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लॉन्च से कुछ पहले सामने आए एक वीडियो ने Apple फैन्स की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. जानिए क्या इस बार Apple Pro मॉडल्स के साथ नए और अलग कलर पेश करने वाला है?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Sep 2026 06:49 PM (IST)
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  • Apple ने इन रंगों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Apple के नए iPhone को लेकर लॉन्च से पहले चर्चाएं तेज हैं. इस बार कंपनी के Pro मॉडल के रंगों ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लॉन्च से कुछ घंटे पहले एक छोटा वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. इसमें कथित तौर पर दोनों फोन के रिटेल डेमो यूनिट दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में iPhone 18 Pro Max बरगंडी शेड में नजर आ रहा है, जबकि iPhone 18 Pro को हल्के नीले रंग में देखा गया है. इसके सामने आने के बाद Apple के नए Pro मॉडल के कलर को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. 

iPhone 18 Pro Max में दिखा Dark Cherry कलर

करीब 14 सेकंड का यह वीडियो दक्षिण कोरियाई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Naver पर सामने आया है. इसे टिप्स्टर yeux1122 ने शेयर किया है. वीडियो में कथित iPhone 18 Pro Max बरगंडी रंग में दिखाई देता है. इस शेड को पहले सामने आई रिपोर्ट्स में Dark Cherry बताया गया है.  वीडियो में खास बात यह है कि कथित iPhone 18 Pro Max के साथ iPhone 17 Pro Max का डार्क ब्लू मॉडल भी दिखाई देता है. 

iPhone 18 Pro में दिखा Sky Blue शेड

वीडियो में iPhone 18 Pro हल्के नीले रंग में नजर आ रहा है. इस कलर को लेकर पहले भी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं. माना जा रहा है कि यह रंग काफी हल्का हो सकता है और कुछ लाइटिंग कंडीशन में सिल्वर जैसा भी दिखाई दे सकता है. 

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Pro मॉडल में मिल सकते हैं तीन कलर

iPhone 18 Pro सीरीज के कलर को लेकर पहले सामने आए लीक्स में Dark Cherry और Sky Blue के अलावा तीसरे कलर का भी जिक्र किया गया है. एक लीक में कथित iPhone 18 Pro के सिम ट्रे दिखाई दिए थे, जिनसे Silver, Dark Cherry Red और Sky Blue कलर की ओर इशारा मिला था, हालांकि बाद की जानकारी में Silver की जगह Black कलर मिलने की बात कही गई है. Apple ने अभी तक इन कलर ऑप्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

क्या सच में हैं ये रिटेल डेमो यूनिट?

इस वीडियो को पूरी तरह आधिकारिक नहीं माना जा सकता है. वीडियो में यह जानकारी नहीं दी गई है कि ये डिवाइस कहां से आए हैं, हालांकि Apple के 9 सितंबर के इवेंट से पहले रिटेलर्स को डेमो यूनिट मिलने की उम्मीद को देखते हुए इनके असली होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 08 Sep 2026 06:49 PM (IST)
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