राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के शिव तांडव बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि जिनमें राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं है, वे शिव तांडव की बात कर रहे हैं. हिप्पोक्रेसी की भी एक सीमा होती है. वहीं, राहुल आरोपों पर कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पीएम बने, तो राहुल गांधी भी उसी प्रक्रिया से एमपी चुने गए हैं.

हिमंता ने एक्स पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि जो भगवान राम का विरोध किया, वो आज शिवजी का नाम ले रहे हैं. मैं तांडव करूंगा. तांडव करने के पहले सनातन को, सम्मान करने का सीखो. दिनभर आप सनातन को गाली देते हो, राम मंदिर को गाली देते हो, और आज आपको शिवजी याद आया, तांडव याद आया.

हिमंता ने राहुल से पूछा- क्या आप राम मंदिर जा सकते हैं?

अगर आपको सचमुच सनातन के लिए आपका सम्मान हैं, क्या आप अभी भी राम मंदिर जा सकते हैं? जनता यह भूली नहीं है कि आजतक आप राम मंदिर नहीं गए. जनता यह भूली नहीं है कि आप सनातन को तोड़ने के लिए, आपका जो प्रयास होते हैं, दिनभर, जनता यह भूली नहीं है. आज आप खुद शिवजी बन गया. शिवजी के बारातों में आए. क्या शिवजी को, राजनीतिक टूल बनाया गया है. जो व्यक्ति राम मंदिर को स्वीकार नहीं करते हैं, मथुरा काशी को नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति आज शिवजी का नाम लेगा. तांडव करेगा?

इंडिया गठबंधन के मार्च को राहुल ने बताया था शिव बारात

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट तक इंडिया गठबंधन के सोमवार को निकाले मार्च को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे शिव की बारात और शिव का तांडव बताया है. उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक आंदोलन के लिए किसी तय स्क्रिप्ट या प्लानिंग की जरूरत नहीं है. यह पूरी तरह स्वाभाविक है. इसमें कोई भी शामिल हो सकता है.