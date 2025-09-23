हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिफायती कीमत पर मिलेंगे महंगे आईफोन वाले फीचर्स, Apple कर रही iPhone 17e लाने की तैयारी, जानें कब होगा लॉन्च

किफायती कीमत पर मिलेंगे महंगे आईफोन वाले फीचर्स, Apple कर रही iPhone 17e लाने की तैयारी, जानें कब होगा लॉन्च

ऐप्पल अगले साल फरवरी से मई के बीच iPhone 17e को लॉन्च कर सकती है. इसमें सस्ते दामों पर आईफोन 17 वाले कई फीचर्स और हार्डवेयर मिल सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में iPhone 17 Series लॉन्च कर हटी Apple एक नए आईफोन की तैयारियों में जुट गई है. अब रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी आईफोन 17 के किफायती वर्जन iPhone 17e को जल्द ही लॉन्च करने वाली है. माना जा रहा है कि इस फोन को अगले साल फरवरी से मई के बीच कभी भी लॉन्च किया जा सकता है. ऐप्पल ने इसी साल फरवरी में iPhone 16e को लॉन्च किया था, जिसमें कम कीमत पर आईफोन 16 वाले कई फीचर्स दिए गए थे. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि iPhone 17e में भी आईफोन 17 वाले कई फीचर्स मिल सकते हैं.

ये हो सकते हैं iPhone 17e के फीचर्स

बतौर रिपोर्ट्स, iPhone 17e को नए डिजाइन में उतारा जाएगा. इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. इसमें डायनामिक आईलैंड भी मिलने के कयास हैं और इसे आईफोन 17 की तरह ही नए A19 चिपसेट से लैस किया जाएगा. यह फेसआईडी सपोर्ट के साथ आएगा और इसके रियर में 48MP का रियर कैमरा दिया जा सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसे 12MP लेंस दिया जा सकता है. इसमें iPhone 16e की तुलना में बड़ी बैटरी मिलेगी, जो फास्टर चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

कितनी रह सकती है कीमत?

कंपनी ने अभी तक इस आईफोन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल इस आईफोन को भारत में 60,000-65,000 रुपये के बीच में लॉन्च किया जा सकता है. इसके लिए कंपनी अलग से कोई इवेंट आयोजित नहीं करती और प्रेस नोट के जरिए ही इसके लॉन्चिंग की जानकारी दी जाती है. अभी आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है. इस हिसाब से यह करीब 18,000-22,000 रुपये सस्ता रह सकता है. हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को कुछ फीचर्स के साथ समझौता करना पड़ सकता है. 

Published at : 23 Sep 2025 11:54 AM (IST)
