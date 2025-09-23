हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Best Smartphones Under 10K: सेल में खरीदें मोटोरोला, पोको और लावा समेत कई कंपनियों के ये फोन्स, मिलेंगे धांसू फीचर्स

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में कई स्मार्टफोन भारी छूट के साथ मौजूद है. आज हम आपके लिए सेल में लिस्टेड 10,000 से कम कीमत वाले फोन की सूची लेकर आए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

Best Smartphones Under 10K: अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो गई है. अगर आप इस सेल में नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट कम है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए 10 हजार रुपये से भी कम कीमत वाले ऐसे स्मार्टफोन की लिस्ट लेकर आए हैं, जो महंगे फोन वाले फीचर्स से लैस है. इनमें 5G कनेक्टिविटी के साथ-साथ बड़ी बैटरी भी मिलती हैं. आइए ऐसे ही ऑप्शन पर एक नजर डालते हैं. 

Redmi A4

इस फोन में 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर वाले इस फोन के बेस वेरिएंट में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के साथ बढ़ाया जा सकता है. 5160 mAh की दमदार बैटरी वाले इस फोन के रियर में 50MP और फ्रंट में 5MP कैमरा मिलता है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 8,293 रुपये में उपलब्ध है.

POCO M7 5G

10,000 रुपये से कम कीमत में यह एक बेहतरीन फोन है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है. इस फोन को Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है, जिसे 6GB रैम से पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP और फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा है. इसकी बैटरी 5,160mAh की है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. अमेजन पर यह 8,499 रुपये में उपलब्ध है.

Lava Blaze 2 5G

5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाले इस फोन में 6.56 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 चिपसेट लगा है, जिसे 4GB/64GB और 6GB/128GB कॉन्फिगरेशन के साथ पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल कैमरा और फ्रंट में 8MP लेंस लगा हुआ है. इसकी 5,000mAh की बैटरी 18W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. अमेजन पर यह फोन 8,899 रुपये में लिस्टेड है.

Motorola G05

बीते साल लॉन्च हुआ यह फोन प्रीमियम डिजाइन में आता है. इसमें 6.67 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले लगा हुआ है. इसके मीडियाटेक Helio G81 प्रोसेसर को 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. 50MP रियर कैमरे वाले इस फोन में 5,200mAh की बैटरी है. हालांकि, इसमें 5G कनेक्टिविटी नहीं है. फ्लिपकार्ट से इस सेल के दौरान 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Published at : 23 Sep 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
Lava Blaze 2 5G TECH NEWS Poco M7 5G Motorola G05 Redmi A4
