iPhone 17e vs iPhone 16: 60,000 रुपये से कम में कौन-सा आईफोन रहेगा बेस्ट? यहां जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone 17e vs iPhone 16: कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए iPhone 17e की बिक्री शुरू हो गई है. 64,900 रुपये की कीमत वाले इस आईफोन पर लॉन्च ऑफर्स के साथ-साथ कुछ बैंक ऑफर भी अवेलेबल है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये रह जाती है. इतनी ही कीमत में ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले आईफोन में से एक iPhone 16 भी अवेलेबल है. आइए जानते हैं कि ऐसे में कौन-सा आईफोन खरीदना बेस्ट रहेगा.

डिजाइन और डिस्प्ले

iPhone 17e और iPhone 16 दोनों में ही 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है और दोनों ही फोन एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं. iPhone 16 की बात करें तो इसमें हायर ब्राइटनेस सपोर्ट और डायनामिक आईलैंड जैसा फीचर मिलता है, जो इसे प्रीमियम और अप-टू-डेट लुक देता है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

प्रोसेसर के मामले में iPhone 17e के पास एडवांटेज है. इसमें ऐप्पल का लेटेस्ट A19 चिपसेट दिया गया है, जो आईफोन 17 में भी यूज होता है. iPhone 16 में एक जनरेशन पुराना A18 प्रोसेसर है, जो एआई परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के मामले में A19 से पिछड़ जाता है. हालांकि, iPhone 16 में बेहतर GPU लगा है, जो 17e के कंपेरिजन में बेहतर ग्राफिक और गेमिंग परफॉर्मेंस देता है. स्टोरेज की बात करें तो 17e का बेस मॉडल 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि iPhone 16 में बेस मॉडल 128GB स्टोरेज के साथ आता है.

कैमरा

iPhone 17e में 48MP का सिंगल रियर कैमरा सेटअप है, जबकि iPhone 16 डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 48MP के प्राइमरी सेंसर के साथ 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस भी लगा हुआ है. एक्स्ट्रा कैमरे के कारण फोटोग्राफी के मोर्चे पर iPhone 16 आगे निकल जाता है.

बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट

ऐप्पल के मुताबिक, 17e में बड़ी बैटरी मिलती है और नई चिप के कारण यह ज्यादा एफिशिएंट भी है. दोनों ही आईफोन MagSafe सपोर्ट के साथ लॉन्च हुए हैं. चार्जिंग स्पीड के मामले में 17e पीछे रह जाता है. यह 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो iPhone 16 में 22W वायरलेस चार्जिंग स्पीड मिलती है.

ये भी पढ़ें-

क्या Mark Zuckerberg की जगह काम करेगा AI बॉट? सामने आई चौंका देने वाली जानकारी