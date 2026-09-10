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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

अबू सलेम नहीं होगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अबू सलेम को वर्ष 2004 में भारत लाया गया था.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 10 Sep 2026 11:13 AM (IST)
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गैंगस्टर अबू सलेम को रिहाई की उम्मीद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है  शीर्ष अदालत ने सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने जेल में अच्छे व्यवहार के आधार पर सजा में मिली छूट का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की थी  अबू सलेम को वर्ष 2004 में भारत लाया गया था  उसने दावा किया था कि जेल में अच्छे व्यवहार के कारण उसे दो साल नौ महीने से अधिक की सजा में छूट मिली है  इसी आधार पर सलेम का कहना था कि प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक भारत में उसकी 25 साल की जेल की अवधि पूरी हो चुकी है. 

यह भी पढ़िएः ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 10 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Abu Salem Breaking News Abp News SUPREME COURT Abu Salem Plea
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