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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात

BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात

सौरव दास और आशुतोष रांका बीजेपी नेता गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए एक्स पोस्ट को हटाएंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले उन्हें मानहानि के मामले में सलाह दी.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 10 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि वो बीजेपी नेता और अधिवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए फर्जी कोट्स को हटा देंगे. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता गौरव भाटिया द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में सीजेपी को समन भी जारी किया है. जस्टिस तुषार राव गेडेला ने आज ही दास और रांका को मौखिक रूप से सुझाव दिया कि वे खुद ही X से पोस्ट हटाने पर विचार करें. इसके बाद दोनों नेताओं ने इसपर सहमति जताई.

कोर्ट ने आशुतोष रांका के वकील का बयान भी दर्ज किया कि जिस द्वीट पर विवाद है, उसे पहले ही हटाया जा चुका है. हालांकि, उन्होंने कहा कि रीपोस्ट किया गया पोस्ट आज हटा दिया जाएगा. 

मध्यस्थता पर चर्चा
कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या विवाद को सुलझाने के लिए पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, जिस पर भाटिया ने कहा कि वे हर्जाने की मांग पर जोर देना चाहते हैं. कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि प्रतिवादी पहले ही विवादित द्वीट हटा रहे हैं, लेकिन भाटिया ने कहा कि आज की सुनवाई के बाद भी द्वीट किए गए.

बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने 8 सितंबर को बताया था कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सीजेपी नेताओं के खिलाफ दो करोड़ का मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि जब आरोप अपनी सीमा लांघते हैं, तब कानून अपनी लकीर खींचता है. 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा.

पांच सितंबर को शुरू हुआ था विवाद

सीजेपी नेताओं और गौरव भाटिया के बीच पांच सितंबर को एक्स पर विवाद शुरू हुआ था. सीजेपी नेताओं के पोस्ट में गौरव भाटिया के हवाले से कहा गया था कि ''स्वतंत्र भारद्वाज नामक युवा एक दिमाग़ी नक्सली है उसके अंदर जातिवादी ज़हर भरा हुआ था भाजपा सरकार से इसका कोई लेना नहीं है.'' 

इसके बाद गौरव भाटिया ने पोस्ट हटाने की चेतावनी देते हुए माफी की मांग की. सीजेपी नेताओं ने पोस्ट तो हटा दिए लेकिन माफी नहीं मांगी. इसको लेकर गौरव भाटिया ने हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 10 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Gaurav Bhatia BJP CJP Court News Breaking News Abp News Ashutosh Ranka Saurav Das
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