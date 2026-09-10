'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'मियां' कहकर बुलाया जिसके बाद से राजनीति तेज हो गई. वंदे मातरम् को लेकर चल रही चर्चाओं और विवादों के बीच नितिन नवीन के इस बयान से सियासत तेज हो गई. इस बीच अब उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि 'मियां' कौन सा गलत शब्द है? मियां का मतलब भाई से जुड़ा होता है. राहुल गांधी को राहुल भाई कहना कोई गलत तो नहीं.

'मियां' शब्द पर शुरू हुई सियासत के बीच संजय राउत ने कहा, "नरेंद्र मोदी भी जब सऊदी अरब जाते हैं तो उन्हें वहां मियां बोलते हैं. वह जब कुवैत या दुबई जाते हैं तो उन्हें वहां के लोग 'नरेंद्र मियां' कहकर बुलाते हैं. अगर मियां गलत है तो आप बता दीजिए. वह लोग कहते हैं 'नरेंद्र मियां जी आए हैं... नरेंद्र मियां का स्वागत'. मियां और जनाब का क्या मतलब होता है? भाई की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है. इसमें क्या गलता है?

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Mumbai, Maharashtra: On BJP National President Nitin Nabin's remark, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "He is 'Rahul Miyan'; when Modi visits Saudi Arabia, he is addressed as 'Miyan'. When Modi visits Kuwait or Dubai, people there also call him 'Narendra Miyan'. If 'Miyan'… pic.twitter.com/Zfjx9gY8va — IANS (@ians_india) September 10, 2026

'यह मत समझें मियां बोलकर लोगों में कड़वाहट पैदा कर दी'

संजय राउत ने नितिन नवीन के बयान पर हमला बोलते हुए आगे कहा, "राहुल मियां मतलब राहुल भाई. उसी तरह नरेंद्र मियां, अमित मियां कहा जाता है. ये सब मियां लोग ही हुए न? मियां और जनाब का मतलब समझ लीजिए. अगर किसी को लगता है कि इस प्रकार की भाषा बोलकर लोगों में कोई कड़वाहट आएगी तो ऐसा कुछ नहीं है. लोगों को मालूम है."

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