iPhone 16 पर डिस्काउंट की बारिश, यहां मिल रहा है 20,000 रुपये बचाने का मौका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 16 पर ₹20,000 की छूट मिल रही है।

फ्लिपकार्ट पर इसे अब ₹59,900 में खरीद सकते हैं।

छूट में ₹16,000 फ्लैट और ₹4,000 बैंक ऑफर।

इसमें 6.1 इंच OLED डिस्प्ले, A18 प्रोसेसर मिलता।

iPhone 16 Price Drop: ऐप्पल के सबसे पॉपुलर आईफोन में से एक iPhone 16 पर इस समय छूट बरस रही है. इसका फायदा उठाकर आप 20,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. बता दें कि पिछले साल दुनियाभर में सबसे ज्यादा बिकने वाले इस आईफोन में कई शानदार फीचर मिलते हैं. आईफोन 17 लॉन्च होने के बाद भी इसकी बिक्री में कमी नहीं आई है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी शानदार लुक, दमदार फीचर और ऐप्पल एक्सपीरियंस के लिए आईफोन लेना चाहते हैं तो यह iPhone 16 एक बेहतरीन च्वॉइस बन सकती है. आइए एक नजर डालते हैं कि इस आईफोन में क्या-क्या फीचर्स हैं और इसे कितनी कीमत पर घर लाया जा सकता है.

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशंस

2024 में लॉन्च हुए iPhone 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट, HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. यह आईफोन अपनी कम कीमत, शानदार फीचर्स और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण लोगों को पसंद आ रहा है.

iPhone 16 पर कहां मिल रही है छूट?

भारत में इस आईफोन की शुरुआती कीमत 79,900 थी, लेकिन अब यह काफी सस्ता हो गया है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 16,000 रुपये की सीधी छूट के बाद 63,900 रुपये में लिस्टेड है. अगर आप यह आईफोन लेते हैं तो इतनी कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी. 16,000 के फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इस पर 4,000 रुपये के बैंक ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है. कुल 20,000 रुपये की छूट के बाद आप सिर्फ 59,900 रुपये देकर इस आईफोन को घर ला सकते हैं. इस कीमत पर यह एक जबरदस्त फोन बन जाता है.

Google Pixel 10 को भी सस्ते में खरीदने का मौका

अगर आप एंड्रॉयड फोन पर डिस्काउंट को इंतजार कर रहे हैं तो अमेजन पर एक शानदार ऑफर लाइव है. अमेजन से पिछले साल लॉन्च हुए गूगल पिक्सल 10 को भारी छूट के साथ खरीदा जा सकता है. भारत में यह फोन 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी अमेजन से सारे ऑफर मिलाने के बाद इसे 59,000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं.

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