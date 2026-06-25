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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीयूजर्स को गए परेशान, वाईफाई इश्यू समेत Android 17 में आ रही हैं ये दिक्कतें

यूजर्स को गए परेशान, वाईफाई इश्यू समेत Android 17 में आ रही हैं ये दिक्कतें

Android 17 Problems: पिक्सल डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड 17 अपडेट रिलीज हो चुकी है. इसे डाउनलोड करने वाले यूजर्स कई बग्स का सामना कर रहे हैं. अपडेट के बाद कई डिवाइस में ई-सिम काम नहीं कर रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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  • एंड्रॉइड 17 अपडेट के बाद पिक्सल यूजर्स बग्स से परेशान।
  • कुछ ऐप्स में वाईफाई, ई-सिम काम न करने की शिकायतें।
  • कमजोर जीपीयू परफॉर्मेंस और विजेट्स गायब होने की दिक्कतें।

Android 17 Problems: गूगल ने कुछ दिन पहले Android 17 अपडेट को अपने पिक्सल डिवाइसेस के लिए रिलीज किया था और इसी साल बाकी एंड्रॉयड फोन के लिए भी इस सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट कर दिया जाएगा. अपडेट को डाउनलोड करने वाले कई पिक्सल यूजर्स इसमें आ रहे बग्स से परेशान हो गए हैं. बग के कारण कई फोन में ई-सिम काम नहीं कर रही है तो कई यूजर्स ने वाईफाई में इश्यू आने की शिकायतें की हैं. आइए जानते हैं कि एंड्रॉयड 17 में यूजर्स को किन-किन इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है.

Android 17 Problems

कुछ ऐप्स में वाईफाई से जुड़ी दिक्कत- कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके पिक्सल डिवाइसेस पर कुछ ऐप्स में वाईफाई इश्यू आ रहा है. इनमें गूगल ऐप्स भी शामिल हैं. इसी तरह टिकटॉक को लेकर भी कई यूजर्स ने कनेक्टिविटी की शिकायत की है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है. यूजर्स का कहना है कि फैक्ट्री रिसेट करने के बाद भी उनके डिवाइस से यह दिक्कत दूर नहीं हुई है.

ई-सिम नहीं कर रही काम- एंड्रॉयड 17 पर अपग्रेड करने के बाद कई पिक्सल यूजर का कहना है कि उनका डिवाइस ई-सिम को रिकग्नाइज नहीं कर रहा है. एक यूजर ने कहा कि अपग्रेड करने के बाद उसके डिवाइस में चल रही ई-सिम बंद हो गई. जब इसे दोबारा इनेबल करने की कोशिश की गई तो डिवाइस एरर मैसेज दिखा रहा है. कई यूजर ने बताया कि फोन को रीबूट करने पर सिम ऑन हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यह फिर से बंद हो जाती है.

GPU की परफॉर्मेंस में भी कमी- नई अपग्रेड से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन कुछ पिक्सल डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 17 को अपग्रेड करना गलत दिशा में जाने जैसा हो गया है. यूजर्स की शिकायत की है कि Android 17 अपडेट डाउनलोड करने के बाद गेमिंग के दौरान फोन की परफॉर्मेंस बहुत कमजोर हो गई है. कई यूजर्स ने फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी कमी आने की बात कही है.

गायब हो रहे हैं विजेट- कई पिक्सल डिवाइस में अपडेट डाउनलोड करने के बाद विजेट गायब हो रहे हैं. जब फोन को रिस्टार्ट किया जाता है तो विजेट दोबारा दिखने शुरू हो रहे हैं. अच्छी बात यह है कि गूगल के पास इस बग की जानकारी है और इसे ठीक करने पर काम चल रहा है. अपकमिंग एंड्रॉयड अपडेट में इस बग को फिक्स कर दिया जाएगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 25 Jun 2026 09:50 AM (IST)
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