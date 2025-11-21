Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग अगले साल अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है. इस सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में इस बार एक ऐसा फीचर आने वाला है, जो आपकी प्राइवेसी को कई गुना बढ़ा देगा. सैमसंग इस बार अल्ट्रा मॉडल में हार्डवेयर लेवल पर एक नया फ्लैक्स मैजिक पिक्सल फीचर देने जा रही है. यह एक प्राइवेसी स्क्रीन होगी, जिसके कारण साइड से फोन की स्क्रीन पर चल रहे वीडियो या दूसरे किसी भी प्रकार के कंटेट को देखा नहीं जा सकेगा.

क्या है फ्लैक्स मैजिक पिक्सल?

अभी तक लोग प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज करत आए हैं. यह एक पतली फिल्म होती है, जो व्यूइंग एंगल को कम कर देती है, जिससे बगल में बैठा व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि यूजर स्क्रीन पर क्या देख रहा है. हालांकि, इससे ब्राइटनेस कम हो जाती है औ कलर भी खराब दिखने लगते हैं. इन सबसे छुटकारा दिलाने के लिए सैमसंग नया फ्लैक्स मैजिक पिक्सल लेकर आ रही है. इस फीचर को एक टॉगल से ऑन किया जा सकेगा और इसके लिए अलग से किसी स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

डिस्प्ले इनोवेशन में आगे रही है सैमसंग

डिस्प्ले इनोवेशन के मामले में सैमसंग आगे रही है और वह समय-समय पर नए प्रयोग लाती रहती है. कंपनी ने S21 अल्ट्रा में एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी थी. कंपनी लगातार इसे रिफाइन करती रही और S24 को कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर से लैस कर दिया. यह इसके साथ आने वाला दुनिया का पहला फोन था. इस वजह से रिफ्लेक्शन की समस्या दूर हो गई और स्क्रीन को बेहतर ड्यूरैबिलिटी और स्क्रैच रजिस्टेंस मिला.

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन

यह फोन 6.9 इंच के M14 QHD+ CoE Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है, जिसे 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 200MP का मेन कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप लेंस, 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 12MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. इसे 5,000mAh के बैटरी पैक से लैस किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं.

