हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy S26 Ultra में मिलेगा ऐसा सीक्रेट फीचर, फोन में आपके अलावा कोई झांक नही पाएगा, बढ़ जाएगी प्राइवेसी

Galaxy S26 Ultra में मिलेगा ऐसा सीक्रेट फीचर, फोन में आपके अलावा कोई झांक नही पाएगा, बढ़ जाएगी प्राइवेसी

सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में फ्लैक्स मैजिक पिक्सल नाम से एक प्राइवेसी स्क्रीन मिलेगी. इस वजह से बगल में बैठा कोई व्यक्ति फोन की स्क्रीन को नहीं देख पाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 07:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग अगले साल अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है. इस सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में इस बार एक ऐसा फीचर आने वाला है, जो आपकी प्राइवेसी को कई गुना बढ़ा देगा. सैमसंग इस बार अल्ट्रा मॉडल में हार्डवेयर लेवल पर एक नया फ्लैक्स मैजिक पिक्सल फीचर देने जा रही है. यह एक प्राइवेसी स्क्रीन होगी, जिसके कारण साइड से फोन की स्क्रीन पर चल रहे वीडियो या दूसरे किसी भी प्रकार के कंटेट को देखा नहीं जा सकेगा. 

क्या है फ्लैक्स मैजिक पिक्सल?

अभी तक लोग प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज करत आए हैं. यह एक पतली फिल्म होती है, जो व्यूइंग एंगल को कम कर देती है, जिससे बगल में बैठा व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि यूजर स्क्रीन पर क्या देख रहा है. हालांकि, इससे ब्राइटनेस कम हो जाती है औ कलर भी खराब दिखने लगते हैं. इन सबसे छुटकारा दिलाने के लिए सैमसंग नया फ्लैक्स मैजिक पिक्सल लेकर आ रही है. इस फीचर को एक टॉगल से ऑन किया जा सकेगा और इसके लिए अलग से किसी स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

डिस्प्ले इनोवेशन में आगे रही है सैमसंग

डिस्प्ले इनोवेशन के मामले में सैमसंग आगे रही है और वह समय-समय पर नए प्रयोग लाती रहती है. कंपनी ने S21 अल्ट्रा में एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी थी. कंपनी लगातार इसे रिफाइन करती रही और S24 को कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर से लैस कर दिया. यह इसके साथ आने वाला दुनिया का पहला फोन था. इस वजह से रिफ्लेक्शन की समस्या दूर हो गई और स्क्रीन को बेहतर ड्यूरैबिलिटी और स्क्रैच रजिस्टेंस मिला.

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन

यह फोन 6.9 इंच के M14 QHD+ CoE Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है, जिसे 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 200MP का मेन कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप लेंस, 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 12MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. इसे 5,000mAh के बैटरी पैक से लैस किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

गलती से किसी और को भेज दिया मेल? टेंशन नहीं, सेंट मेल को ऐसे कर सकते हैं अनडू, जानें तरीका

Published at : 21 Nov 2025 07:37 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Ultra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
महाराष्ट्र
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
महाराष्ट्र
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी
बॉलीवुड
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
हेल्थ
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget