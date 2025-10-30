iPhone 16 पर मिल रही है 23,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जल्दी चेक करें डील, मौका चला न जाए
अगर आप आईफोन 16 खरीदना चाहते हैं और इसकी कीमत कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है. इस फोन पर अब 23,000 से ज्यादा की छूट मिल रही है.
दिवाली का त्योहार भले ही चला गया है, लेकिन कंपनियों की तरफ से शानदार डिस्काउंट का सीजन अभी भी जारी है. आप भी इस डिस्काउंट सीजन का फायदा उठाकर सस्ती कीमत पर आईफोन 16 को अपनी जेब में डाल सकते हैं. पिछले साल लॉन्च हुए इस मॉडल में कई दमदार फीचर्स हैं और यह अब यह 23,000 रुपये से अधिक की छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसलिए अगर आप अपना फोन अपग्रेड या अपने किसी प्रियजन को आईफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. चलिए, इस फोन के फीचर और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं.
आईफोन 16 के फीचर्स
ऐप्पल ने पिछले साल सितंबर में इस फोन को लॉन्च किया था. इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस फोन में A18 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है.
कैमरा और बैटरी
आईफोन 16 के रियर में 48MP का फ्यूजन कैमरा और 12MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है. सेल्स्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो ऐप्पल का कहना है कि फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. इसे पिछले साल 79,900 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था.
विजय सेल्स पर मिल रही दमदार डील
विजय सेल्स पर यह फोन शानदार डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है. इस फोन को 13 हजार से ज्यादा की छूट के साथ 66,490 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस छूट के अलावा ग्राहक IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन पर 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं. इस तरह देखा जाए तो इस आईफोन पर कुल 23,410 रुपये की छूट मिल रही है. साथ ही पुराना फोन देकर आप एक्सचेंज बोनस का भी फायदा उठा सकते हैं.
