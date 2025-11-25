Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के पॉपुलर मॉडल आईफोन 16 पर एक बार फिर से जबरदस्त छूट आई है. पिछले साल लॉन्च हुआ यह आईफोन ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में शामिल है. ऐसे में अगर आप इस दमदार आईफोन को खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. इस आईफोन को आप 40,000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं. आज हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और इस पर मिल रही डील के बारे में बताने जा रहे हैं.

आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस

पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए इस आईफोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इस फोन में A18 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है.

कैमरा और बैटरी

आईफोन 16 के रियर में 48MP का फ्यूजन कैमरा और 12MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो ऐप्पल का कहना है कि फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. इसे पिछले साल 79,900 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था.

यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट

क्रोमा की ब्लैक फ्राइडे सेल से इस आईफोन को बड़ी बचत के साथ खरीदा जा सकता है. यह आईफोन अपने लॉन्चिंग प्राइस 79,900 से लगभग 13,000 रुपये की छूट के साथ 66,490 रुपये में लिस्टेड है. इस पर बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और डिस्काउंट कूपन का फायदा उठाकर इस फोन को लगभग 40,000 रुपये में खरीदा जा सकता है. ऐसे में अगर आपको कम कीमत पर शानदार कैमरा और प्रोसेसर वाला आईफोन चाहिए तो यह डील आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है.

