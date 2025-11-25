हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S25 पर मिल रही शानदार छूट, इन कारणों से खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा

Samsung Galaxy S25 पर मिल रही शानदार छूट, इन कारणों से खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा

Samsung Galaxy S25 को खरीदने का एक और शानदार मौका आ गया है. फ्लिपकार्ट इस फोन की खरीद पर जबरदस्त छूट दे रही है. इसके अलावा सैमसंग भी एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. अगर आप ज्यादा कीमत के कारण इस फोन को नहीं खरीद पा रहे थे तो अभी इसे सस्ती कीमत में खरीदने का मौका है. शानदार लुक और दमदार फीचर्स वाले इस फोन पर आप लगभग 11,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. आइए फोन के फीचर और इसे खरीदने का कारण जान लेते हैं. 

Galaxy S25 के फीचर्स

सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में Galaxy S25 को लॉन्च किया था. इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह फोन 6.2 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगा है, जिसे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है और इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं. फोटो और वीडियोग्राफी के लिए Galaxy S25 के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा हुआ है. इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल और 10MP का टेलीफोटो कैमरा लगा है. इसमें 4000 mAh की कैपेसिटी वाली बैटरी आती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील

Galaxy S25 को 80,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन फ्लिपकार्ट से इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है. फ्लिपकार्ट पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 10,000 रुपये की छूट मिल रही है और फोन आप 70,999 रुपये में खरीद सकते हैं. एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर आप इस फोन को और सस्ते में खरीद सकते हैं. पुराने फोन के बदले सैमसंग उसकी कीमत के अलावा 11,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट दे रही है, लेकिन इसमें HDFC बैंक का ऑफर लागू नहीं होगा. 

Galaxy S25 खरीदना इसलिए है फायदे का सौदा

यह फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है, जो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों देता है. इसमें गैलेक्सी S24 की तुलना में 15 प्रतिशत बड़ा वैपर चैंबर लगा है, जो फोन को गेमिंग, मल्टीटास्किंग और 4K वीडियो शूटिंग के दौरान कूल रखता है. इसमें 12GB रैम मिलती है, जो मल्टीटास्किंग को आसान कर देती है. इसके अलावा कैमरा क्वालिटी में भी इस मॉडल का मुकाबला नहीं है. 

ये भी पढ़ें-

चार्जिंग से हटाते ही डिस्चार्ज हो जाती है फोन की बैटरी? ये हो सकते हैं कारण, ऐसे करें समाधान

Published at : 25 Nov 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
FlipKart TECH NEWS Phone Deal Samsung Galaxy 25
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
यूटिलिटी
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget