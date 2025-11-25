Samsung Galaxy S25 पर मिल रही शानदार छूट, इन कारणों से खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. अगर आप ज्यादा कीमत के कारण इस फोन को नहीं खरीद पा रहे थे तो अभी इसे सस्ती कीमत में खरीदने का मौका है. शानदार लुक और दमदार फीचर्स वाले इस फोन पर आप लगभग 11,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. आइए फोन के फीचर और इसे खरीदने का कारण जान लेते हैं.

Galaxy S25 के फीचर्स

सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में Galaxy S25 को लॉन्च किया था. इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह फोन 6.2 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगा है, जिसे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है और इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं. फोटो और वीडियोग्राफी के लिए Galaxy S25 के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा हुआ है. इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल और 10MP का टेलीफोटो कैमरा लगा है. इसमें 4000 mAh की कैपेसिटी वाली बैटरी आती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील

Galaxy S25 को 80,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन फ्लिपकार्ट से इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है. फ्लिपकार्ट पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 10,000 रुपये की छूट मिल रही है और फोन आप 70,999 रुपये में खरीद सकते हैं. एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर आप इस फोन को और सस्ते में खरीद सकते हैं. पुराने फोन के बदले सैमसंग उसकी कीमत के अलावा 11,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट दे रही है, लेकिन इसमें HDFC बैंक का ऑफर लागू नहीं होगा.

Galaxy S25 खरीदना इसलिए है फायदे का सौदा

यह फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है, जो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों देता है. इसमें गैलेक्सी S24 की तुलना में 15 प्रतिशत बड़ा वैपर चैंबर लगा है, जो फोन को गेमिंग, मल्टीटास्किंग और 4K वीडियो शूटिंग के दौरान कूल रखता है. इसमें 12GB रैम मिलती है, जो मल्टीटास्किंग को आसान कर देती है. इसके अलावा कैमरा क्वालिटी में भी इस मॉडल का मुकाबला नहीं है.

