अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट कम है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. इस समय आईफोन 15 पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका फायदा उठाकर आप कम पैसे में इस आईफोन को खरीद सकते हैं. 2023 में लॉन्च हुआ यह आईफोन iOS 26 को सपोर्ट करता है, जिससे आपके लेटेस्ट फीचर्स का फायदा उठाने का भी मौका मिल रहा है. आइए इस फोन में मिलने वाले फीचर्स और डील के बारे में जानते हैं.

ये हैं आईफोन 15 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इसे ऐप्पल के A16 बायोनिक प्रोसेसर से लैस किया गया है. यह 6GB रैम के साथ आता है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का लेंस मिलता है. डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए इसे IP68 रेटिंग मिली है. iOS 17 पर बेस्ड यह फोन iOS 26 अपडेट के लिए भी एलिजिबल है और यह वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

कहां मिल रही छप्परफाड़ छूट?

आईफोन 15 को भारत में 79,900 की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन इस समय अमेजन पर लगभग 27,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 52,990 रुपये में लिस्टेड है. इस डिस्काउंट के अलावा ICICI क्रेडिट कार्ड से खरीद पर 1589 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है. ऐसे में इस आईफोन को आप 51401 रुपये में अपना बना सकते हैं. वहीं कुछ डिस्काउंट की बात करें तो इस पर लगभग 28,500 रुपये की छूट मिल रही है.

सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस पर भी बंपर डिस्काउंट

आईफोन 15 की तरह Galaxy S25 Ultra पर भी इस समय छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था. अभी फ्लिपकार्ट पर यह 19,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 1,10,000 रुपये में लिस्टेड है. इस पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड के जरिए 4,000 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है. इस तरह कुल छूट 23,000 रुपये हो जाती है.

