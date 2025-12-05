सर्दियों में इस तरह रखें फ्रिज का ध्यान, सामान भी खराब नहीं होगा और बिजली भी बचेगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इसके साथ ही फ्रिज की जरूरत भी कम हो जाएगी. अब ठंडे पानी और दूसरी ठंडी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती तो लोगों का ध्यान भी फ्रिज की तरफ जाना बंद हो गया है. कई लोग सोचते हैं कि सर्दियों में फ्रिज की जरूरत नहीं होती और वो हफ्तों तक बंद करके छोड़ देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं. फ्रिज को लगातार बंद रखने से आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है.

फ्रिज को बंद रखने से हो सकता है यह नुकसान

कई लोग बिजली बचाने के लिए फ्रिज को बंद कर देते हैं, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है. दरअसल, फ्रिज में कंप्रैशर लगा होता है, जो फ्रिज को ठंडा रखता है. अगर आप फ्रिज को लंबे समय तक बंद रखते हैं तो कंप्रैशर पर इसका असर पड़ता है. इससे कंप्रैशर की एफिशिएंसी कम होती है और कई मामलों में गैस भी लीक हो सकती है. ऐसा होने पर आपको मैकेनिक घर बुलाना पड़ेगा और इसे ठीक करने का खर्चा आपके बिजली की बचत से ज्यादा हो सकता है.

सर्दियों में नहीं होती ज्यादा बिजली की जरूरत

सर्दियों में अगर आप फ्रिज ऑन रखते हैं तो यह ज्यादा बिजली की खपत नहीं करेगा. दरअसल, सर्दियों में तापमान कम होने के कारण कंप्रैशर पर कूलिंग के लिए ज्यादा लोड नहीं पड़ता और यह कम बिजली खपत करता है. इस कारण आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा.

सर्दियों में क्या करना चाहिए?

सर्दियों में अगर आप फ्रिज बंद रखेंगे तो यह बड़े नुकसान का कारण बन सकता है. इसलिए इसे ऑन रखना जरूरी है. ज्यादा कूलिंग से इसमें रखा सामान जम न जाए इसके लिए सेटिंग में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है. कई फ्रिज में विंटर मोड आता है. सर्दियों में इस मोड को एक्टिव कर लें. अगर यह मोड नहीं है तो कूलिंग को मिनिमम पर सेट किया जा सकता है. इससे फ्रिज में रखा सामान भी खराब नही होगा और यह ज्यादा बिजली भी नहीं खाएगा.

