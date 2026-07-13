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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब YouTube पर नहीं आएगा एक भी Ad! जानिए कैसे मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा

अब YouTube पर नहीं आएगा एक भी Ad! जानिए कैसे मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा

YouTube Without Ads: iPhone, Windows और Mac यूजर्स वालों को ये फीचर डिफॉल्ट रूप से ब्राउजर में ही मिल जाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 13 Jul 2026 12:52 PM (IST)
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YouTube Without Ads: आज के समय में YouTube लोगों के मनोरंजन का बड़ा माध्यम बन चुका है. यह करीब सभी लोग अपने पसंद के हिसाब से वीडियोज देखते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है वीडियो देखते समय बार-बार ऐड्स आने लगते हैं जिससे लोग काफी परेशान होते हैं. लेकिन आज ह्म आपको एक ऐसे ब्राउजर के बारे में बताने जा रहे हैं हो आपको फ्री में यूट्यूब पर वीडियो देखने का मौका देता है और वो भी बिना ऐड्स के. आइए जानते हैं कौन सा है ये ब्राउजर. 

DuckDuckGo Browser

जानकारी के मुताबिक, DuckDuckGo एक ऐसा ब्राउजर है जो आपके प्राइवेसी को बनाए रखता है. ये ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अपनी प्राइवेसी का ज्यादा खतरा होता है. इसी के साथ हल ही में इस ब्राउजर में एक नया फीचर आया है जो यूट्यूब पर आने वाले ऐड्स को ब्लॉक करने का काम करता है. इसकी एक और खास बात ये है कि इसके लिए आपको किसी भी नए सब्सक्रिप्शन प्लान की जरूरत नहीं होती है. 

कैसे करें इस्तेमाल 

कंपनी के अनुसार, iPhone, Windows और Mac यूजर्स वालों को ये फीचर डिफॉल्ट रूप से ब्राउजर में ही मिल जाएगा. वहीं, एंड्रॉयड यूजर्स वालों को ब्राउजर में जाकर इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा. हालांकि, मन जा रहा है कि कंपनी जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी ये फीचर डिफॉल्ट रूप से पेश कर सकती है. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर को इस्तेमाल करने के दौरान आप यूट्यूब पर बिना ऐड्स के वीडियो देख सकते हैं. हालांकि, वीडियो शुरू होने में कुछ समय ले सकता है लेकिन एक बार शुरू होने पर आपको बिना ऐड्स के वीडियो देखने का अनुभव मिलेगा. 

मिलेगा बेहतर अनुभव

DuckDuckGo में अब यूजर्स को नया फीचर मिला है जिसकी मदद से आप यूट्यूब पर बार बार एड्स नहीं दिखाई देंगे. इतना ही नहीं, ये ब्राउजर यूट्यूब के साथ ही कई वेबसाइट्स पर भी वीडियो ऐड्स को ब्लॉक करने में सक्षम है. इस फीचर के आने से अब यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर अनुभव मिलेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
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