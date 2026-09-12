iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 14 सितंबर को आ रहा iOS 27, Siri AI होगा खास

Apple ने अपने नए iPhone लॉन्च इवेंट के दौरान iOS 27 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. कंपनी का अगला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 14 सितंबर, सोमवार से यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. इसी दिन iPad के लिए iPadOS 27 और Apple Watch के लिए watchOS 27 भी जारी किए जाएंगे.

Apple ने पहली बार iOS 27 और iPadOS 27 की झलक WWDC 2026 में दिखाई थी. इस बार नए अपडेट की सबसे बड़ी खासियत Siri AI है जिसे कंपनी लंबे समय से तैयार कर रही थी. कई बार देरी के बाद अब Apple का नया AI असिस्टेंट आखिरकार आम यूजर्स तक पहुंचने वाला है.

Siri AI में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, iOS 27 के साथ Siri को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है. अब ये केवल नॉर्मल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मुश्किल सवालों को समझने और कई स्टेज वाले निर्देशों को पूरा करने में भी सक्षम होगा.

Siri AI को तैयार करने के लिए Apple ने Google के साथ साझेदारी की है. इसके AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए Google के Gemini मॉडल का इस्तेमाल किया गया है. शुरुआती टेस्टिंग में Siri AI मुश्किल सवालों का जवाब देने और एक ही कमांड में कई काम करने में सक्षम पाया गया है.

iPad यूजर्स के लिए भी सीमित सपोर्ट

iPad में Siri AI का सपोर्ट और भी सीमित रखा गया है. कंपनी के मुताबिक ये फीचर नए iPad mini के साथ-साथ M1 चिप या उससे नए प्रोसेसर वाले iPad Air और iPad Pro मॉडल पर उपलब्ध होगा.

इसकी वजह AI प्रोसेसिंग के लिए जरूरी हार्डवेयर क्षमता है. पुराने iPad मॉडल iOS 27 के समान फीचर्स पाने के बावजूद Siri AI की सभी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

हर iPhone पर नहीं चलेगा Siri AI

हालांकि iOS 27 का अपडेट कई iPhone मॉडल को मिल सकता है लेकिन Siri AI की सभी फीचर्स हर डिवाइस पर उपलब्ध नहीं होंगी. नए AI असिस्टेंट के लिए कम से कम iPhone 15 Pro या उससे नया मॉडल जरूरी होगा.

इसका मतलब है कि पुराने iPhone यूजर्स को iOS 27 मिलने के बावजूद Siri AI का पूरा एक्सपीरिएंस नहीं मिलेगा. वहीं नए मॉडल में Siri AI ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा. Apple के नए और हालिया iPhone मॉडल ज्यादा पावरफुल ऑन-डिवाइस AI मॉडल का इस्तेमाल करेंगे. इसकी मदद से स्पीच रिकग्निशन और डिक्टेशन पहले के मुकाबले में ज्यादा सटीक होने की उम्मीद है.

macOS 27 Golden Gate भी इसी दिन होगा रिलीज

Mac यूजर्स के लिए भी 14 सितंबर अहम दिन होगा. Apple इसी तारीख को macOS 27 Golden Gate भी जारी करेगा. इसमें भी Siri AI को प्रमुख फीचर बनाया गया है. खास बात ये है कि Apple ने Siri को Mac के Spotlight टूल में सीधे इंटीग्रेट किया है. इसके अलावा Liquid Glass डिजाइन में Mac के हिसाब से कई बदलाव किए गए हैं. इनमें ज्यादा एक जैसे टूलबार, स्क्रीन के किनारों तक पहुंचने वाले साइडबार और पहले से बेहतर विंडो शेप व मेन्यू बार आइकन शामिल हैं.

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