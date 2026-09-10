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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Duo पर Samsung ने कसा तंज, जानें क्या कहा!

iPhone Duo पर Samsung ने कसा तंज, जानें क्या कहा!

iPhone Duo के लॉन्च के बाद Samsung ने Apple पर जमकर तंज कसा. कंपनी Apple की फोल्डेबल एंट्री को देर से आया कदम बताया.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Sep 2026 03:08 PM (IST)
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Apple ने फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपने पहले फोल्डेबल iPhone को iPhone Duo नाम से पेश किया है. लेकिन बता दें कि फोल्डेबल फोन की दुनिया में सैमसंग पहले से ही अपनी पकड़ को मजबूत कर चुका है. इसी को लेकर अब सैमसंग ने एप्पल के नए फोल्डेबल फोन को लेकर तंज कसा है. दरअसल, Samsung ने Apple के इस नए फोन पर मजाकिया अंदाज में निशाना साधना शुरू कर दिया. Samsung का कहना है कि Apple ने जिस तकनीक को अब पेश किया है, वह उसके लिए पहले से ही पुरानी हो चुकी है.

iPhone Duo पर सबसे तीखा तंज

आपको बता दें कि Apple ने जब आखिरकार iPhone Duo से पर्दा उठाया तो Samsung की तरफ से एक और पोस्ट सामने आ गई. कंपनी ने लिखा, “Let us know when you’re done reheating our leftovers.” इस कमेंट का साफ मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी एप्पल आज इस्तेमाल कर रहा है वो सैमसंग पहले ही कर चुकी है.

फोल्डेबल फोन को लेकर भी साधा निशाना

जानकारी के अनुसार, Apple के फोल्डेबल iPhone की घोषणा से पहले Samsung ने अपने फोल्डेबल फोन की पावर का जिक्र करते हुए लिखा कि जब तक Apple अपना फोन दिखाता है, तब तक वह तीन तरह से फोल्ड करने वाले फोन के साथ रहेगा.

बताया जा रहा है कि Samsung जल्द ही अपना Galaxy Z TriFold मार्केट में पेश करने वाला है. इस डिवाइस में तीन पैनल वाला फोल्डिंग डिजाइन दिया गया है जिसके चलते Samsung Apple को ये याद दिलाना चाहता था कि वह फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में काफी समय से काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें: A20 Pro चिप से कितनी तेज होगी नई iPhone 18 Pro सीरीज? यूजर्स को क्या होगा फायदा

कैसा है iPhone Duo

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone Duo में कंपनी ने 7.6 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले उपलब्ध कराई है. वहीं, इस डिवाइस में बाहर में 5.4 इंच की डिस्प्ले मौजूद है. इसके अलावा फोन में A20 Pro चिप दी गई है. iPhone Duo में 48MP Fusion मेन कैमरा और 48MP Fusion अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. कंपनी ने इस फोन को मार्केट में 2,99,900 रुपये की शुरूआती कीमत में उतारा है. बताते चलें कि इस फोन की ऑफिशियल बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Samsung Apple TECH NEWS HINDI IPhone Duo
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