ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'

ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'

यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक समिट आयोजित की गई थी. जिसमें ट्रंप ने एलन मस्क को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया है. उन्होंने एलन मस्क की जमकर तारीफ भी की.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Oct 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क को 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस' से सम्मानित किया. उन्होंने मस्क को आधुनिक युग का थॉमस एडिसन बताया और उन्हें दिग्गज, प्रतिभाशाली और राष्ट्रीय धरोहर कहा.

वॉशिंगटन डीसी में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित अ न्यू गोल्डन एज समिट के दौरान ट्रंप ने मस्क को सम्मानित किया. इस मौके पर उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और अन्य क्षेत्रों में मस्क के काम की तारीफ की. ट्रंप प्रशासन ने इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर 'डोनाल्ड जे. ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस' कर दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
विश्व
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
विश्व
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार

ट्रंप ने की एलन मस्क की तारीफ

ट्रंप ने मस्क को मेडल देते हुए कहा, "वह एक दिग्गज हैं, वह जीनियस हैं. उनके जैसा कोई नहीं है." उन्होंने SpaceX के प्रमुख की तुलना अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन से भी की. साथ ही स्पेसएक्स और स्टारलिंक में उनके योगदान की तारीफ की.

इन दिग्गजों को भी दिया मेडल
एलन मस्क के अलावा ट्रंप ने गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की CEO लिसा सु को भी 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस' दिया. माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और डेल टेक्नोलॉजीज के CEO माइकल डेल को 'नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन' से सम्मानित किया गया.

टेक्नोलॉजी लीडर्स की तारीफ की

ट्रंप ने छह टेक्नोलॉजी लीडर्स को "राष्ट्रीय धरोहर" बताया और कहा कि यह समारोह अमेरिकी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए एक अहम पल है. ट्रंप ने कहा, "यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा दिन है." उन्होंने यह भी कहा कि सम्मानित होने वाले लोग "इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे."

ये अवॉर्ड प्रशासन के "अ न्यू गोल्डन एज" समिट का हिस्सा थे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की पर फोकस किया गया. ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका को AI डेवलपमेंट में अपनी लीडरशिप बनाए रखनी चाहिए और उन्होंने ऐसे नियमों का विरोध किया है जिनसे उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी के विकास की रफ़्तार धीमी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Donald Trump DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
विश्व
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
विश्व
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
विश्व
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
इंडिया
Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स
LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget