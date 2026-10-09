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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?

CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?

इंडिया गठबंधन लगातार चौथे दिन प्रोटेस्ट के प्लान में है. विपक्ष आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की कोशिश करेगा. अब तक समय नहीं मिला है. विपक्षी पार्टी आज बैठक के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 09 Oct 2026 07:25 AM (IST)
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SIR से जुड़े मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष की मुहिम जारी है. पिछले 3 दिन से इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध प्रदर्शन आक्रामक हो चुका है. ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन आज चौथे दिन प्रदर्शन के बड़े प्लान में है. साथ ही इसके नेता आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की कोशिश करेंगे. हालांकि अभी तक राष्ट्रपति भवन से मुलाकात का कोई समय तय नहीं हुआ है. 

मुलाकात के लिए इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन जा सकता है. टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली आ गई हैं. राहुल गांधी ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को फोन कर दिल्ली बुलाया है.

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बड़े प्लान की तैयारी में इंडिया गठबंधन

मुलाकात से पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों की दोपहर 3 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक होगी. जहां आगे की रणनीति बनाई जाएगी. सूत्रों ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है और अगर उन्हें समय नहीं मिलता है, तो सभी विकल्प मेज पर हैं.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि विरोध-प्रदर्शन के लिए सेवा तीर्थ, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आवास संभावित जगहें हो सकती हैं. यह विरोध प्रदर्शन का लगातार चौथा दिन होगा.

विपक्ष का यह आक्रामक रुख  इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के बाद सामने आया है. 23 सितंबर की रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी. ये आपत्तियां ज्यादातर मतदाता सूची के SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों के बारे में थीं.

CEC के खिलाफ संग्राम के '8 दिन'

2 अक्टूबर: दिल्ली में AAP, कांग्रेस का प्रोटेस्ट, मुंबई में CJP का प्रदर्शन 

3 अक्टूबर: जंतर-मंतर पर विपक्ष का हल्लाबोल 

4 अक्टूबर: दिल्ली में ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग

5 अक्टूबर: मुंबई में ठाकरे भाइयों का मोर्चा

6 अक्टूबर: इंडिया गठबंधन के सांसदों का मार्च, संसद भवन से ECI दफ्तर तक मार्च, आकाशवाणी भवन में धरना

7 अक्टूबर: कांग्रेस ने लंच का आयोजन किया, लंच के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

8 अक्टूबर:दिल्ली में लंच के बाद राजघाट पर प्रदर्शन. पटना, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन 

9 अक्टूबर: राष्ट्रपति से मुलाकात की कोशिश,INDIA गठबंधन के सांसदों की बैठक

विपक्ष की 5 मांगें 

1. CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

2. मतदाता सूची में पारदर्शिता हो

3. SIR से पहले की वोटर लिस्ट का प्रयोग हो

4. EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो

5. चुनाव आयोग की जवाबदेही तय हो

विपक्ष के रुख पर बीजेपी हमलावर है. प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला क्या सड़क से हो सकता है, क्या ये अपराध नहीं है जो राहुल कर रहे हैं. जो राहुल कह रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है. जब कोर्ट दूसरी तारीख दे चुका है तो इसका क्या मतलब है. ये परिवार का राज नहीं है ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का राज है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 09 Oct 2026 07:19 AM (IST)
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CEC INDIA Bloc Gyanesh Kumar SIR
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