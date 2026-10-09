ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला

भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर को विमान के कॉकपिट में सह-पायलट के हमले का सामना करते हुए 174 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान बचाने के लिए इजरायल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान दिया जाएगा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

फ्लाईदुबई विमान के कॉकपिट में अपने ही सह-पायलट के जानलेवा हमले का सामना करने और 174 यात्रियों व चालक दल के सदस्यों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान दिया जाएगा. इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने इसकी घोषणा की है. 

उन्होंने कहा कि कैप्टन माछर के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें इजरायल के राष्ट्रपति का नागरिक वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
विश्व
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी

गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय पायलट

घटना के दौरान कैप्टन स्मित माछर के सह-पायलट हम्माम अल-हमामी ने कॉकपिट के भीतर उन पर क्रैश एक्स (विमान में इस्तेमाल होने वाला आपातकालीन कुल्हाड़ीनुमा औजार) से हमला कर दिया था. हम्माम ओमान का नागरिक है. इस हमले में भारतीय पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर से काफी खून बहने लगा.

इसके बावजूद कैप्टन माछर ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इससे विमान में सवार इजरायली यात्रियों को अंदर पहुंचने और हमलावर को काबू करने का मौका मिला. इस कार्रवाई से विमान में सवार लोगों की जान बचाने में मदद मिली.

कैप्टन माछर का फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. इजरायल के राष्ट्रपति ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और पेशेवर दक्षता ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में अहम भूमिका निभाई.

स्वस्थ होने के बाद दिया जाएगा सम्मान

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कहा, आज हम जिन इजरायली नायकों को सम्मानित कर रहे हैं, उनके साथ ही हम भारत के कैप्टन स्मित माछर के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं. उनकी असाधारण बहादुरी और पेशेवर सूझबूझ ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की. जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, तब इजरायल की जनता की ओर से उन्हें देश का राष्ट्रपति नागरिक वीरता पुरस्कार प्रदान करना मेरे लिए गर्व की बात होगी.

यह सम्मान नागरिकों को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है. कैप्टन माछर ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिस तरह परिस्थितियों का सामना किया, उसे इस सम्मान के योग्य माना गया है.

विमान को इमारत से टकराने की थी योजना

इजरायली खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई खबरों के अनुसार, हम्माम अल-हमामी की मूल योजना विमान पर नियंत्रण करके उसे तेल अवीव ले जाने और वहां किसी इमारत से टकराने की थी. हालांकि, कैप्टन माछर की बहादुरी के कारण वह अपनी योजना में सफल नहीं हो सका.

रिपोर्टों के मुताबिक, इसके बाद ओमानी सह-पायलट ने विमान को रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की. इस दौरान विमान में मौजूद ड्यूटी पर नहीं रहे अन्य पायलटों ने नियंत्रण संभाला और विमान को सुरक्षित सऊदी अरब में उतार लिया. इसके बाद घायल कैप्टन माछर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

पांच इजरायली नागरिकों को भी मिला वीरता पुरस्कार

विमान में हमलावर को काबू करने और संभावित हादसे को रोकने में मदद करने वाले पांच इजरायली नागरिकों को भी राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने वीरता पुरस्कार प्रदान किया है.

पिछले सप्ताह इन लोगों की बहादुरी की सराहना करते हुए हर्जोग ने कहा था, आपने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला और एक भयानक त्रासदी को रोक दिया. आज पूरी दुनिया ने इजरायली समाज का सुंदर और साहसी चेहरा देखा है.

पूर्व में कैप्टन स्मित माछर के साहस और सूझबूझ की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं.

यह भी पढ़िएः अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS, इंफोसिस और विप्रो PERM से सस्पेंड

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
ISRAEL FlyDubai Captain Smit Machchhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
मिडटर्म इलेक्शन तक नहीं करेंगे हमला, ट्रंप बोले- ईरान से चल रही सार्थक बातचीत
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
विश्व
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार
शहबाज ने नहीं भरी हामी, फिर भी मुनीर सऊदी में पाकिस्तानी सेना भेजने को तैयार
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
इंडिया
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? IMD ने दिया अपडेट
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget