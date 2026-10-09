भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला

फ्लाईदुबई विमान के कॉकपिट में अपने ही सह-पायलट के जानलेवा हमले का सामना करने और 174 यात्रियों व चालक दल के सदस्यों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान दिया जाएगा. इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने इसकी घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि कैप्टन माछर के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें इजरायल के राष्ट्रपति का नागरिक वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय पायलट

घटना के दौरान कैप्टन स्मित माछर के सह-पायलट हम्माम अल-हमामी ने कॉकपिट के भीतर उन पर क्रैश एक्स (विमान में इस्तेमाल होने वाला आपातकालीन कुल्हाड़ीनुमा औजार) से हमला कर दिया था. हम्माम ओमान का नागरिक है. इस हमले में भारतीय पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर से काफी खून बहने लगा.

इसके बावजूद कैप्टन माछर ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इससे विमान में सवार इजरायली यात्रियों को अंदर पहुंचने और हमलावर को काबू करने का मौका मिला. इस कार्रवाई से विमान में सवार लोगों की जान बचाने में मदद मिली.

कैप्टन माछर का फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. इजरायल के राष्ट्रपति ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और पेशेवर दक्षता ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में अहम भूमिका निभाई.

स्वस्थ होने के बाद दिया जाएगा सम्मान

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कहा, आज हम जिन इजरायली नायकों को सम्मानित कर रहे हैं, उनके साथ ही हम भारत के कैप्टन स्मित माछर के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं. उनकी असाधारण बहादुरी और पेशेवर सूझबूझ ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की. जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, तब इजरायल की जनता की ओर से उन्हें देश का राष्ट्रपति नागरिक वीरता पुरस्कार प्रदान करना मेरे लिए गर्व की बात होगी.

यह सम्मान नागरिकों को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है. कैप्टन माछर ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिस तरह परिस्थितियों का सामना किया, उसे इस सम्मान के योग्य माना गया है.

विमान को इमारत से टकराने की थी योजना

इजरायली खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई खबरों के अनुसार, हम्माम अल-हमामी की मूल योजना विमान पर नियंत्रण करके उसे तेल अवीव ले जाने और वहां किसी इमारत से टकराने की थी. हालांकि, कैप्टन माछर की बहादुरी के कारण वह अपनी योजना में सफल नहीं हो सका.

रिपोर्टों के मुताबिक, इसके बाद ओमानी सह-पायलट ने विमान को रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की. इस दौरान विमान में मौजूद ड्यूटी पर नहीं रहे अन्य पायलटों ने नियंत्रण संभाला और विमान को सुरक्षित सऊदी अरब में उतार लिया. इसके बाद घायल कैप्टन माछर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

पांच इजरायली नागरिकों को भी मिला वीरता पुरस्कार

विमान में हमलावर को काबू करने और संभावित हादसे को रोकने में मदद करने वाले पांच इजरायली नागरिकों को भी राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने वीरता पुरस्कार प्रदान किया है.

पिछले सप्ताह इन लोगों की बहादुरी की सराहना करते हुए हर्जोग ने कहा था, आपने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला और एक भयानक त्रासदी को रोक दिया. आज पूरी दुनिया ने इजरायली समाज का सुंदर और साहसी चेहरा देखा है.

पूर्व में कैप्टन स्मित माछर के साहस और सूझबूझ की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं.

यह भी पढ़िएः अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS, इंफोसिस और विप्रो PERM से सस्पेंड