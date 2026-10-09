अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को शहर से विदा लेते हुए भावुक संदेश साझा किया है. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में पिछले दो दिनों के दौरान उन्हें जो प्यार, अपनापन और स्नेह मिला, वह उनके लिए बेहद खास है.

वहीं, दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने भी दीपके के प्रति अपनापन जताते हुए कहा कि अगर गौरी आज जिंदा होतीं, तो वह उन्हें अपना दत्तक पुत्र घोषित कर देतीं और उनके साथ खड़ी होतीं.

Leaving Bengaluru with so much love in my heart. The warmth, affection and kindness I’ve received over the last two days have been truly overwhelming. Sending a big hug to my new family, Kavitha Lankesh and Esha Lankesh. I came here as a stranger and am leaving with a family I know I’ll keep coming back to. ❤️ And a heartfelt thank you to @prakashraaj sir and my elder sister Aafreen Nawaz for inviting me and introducing me to the incredible warmth and generosity of Bengaluru. You’ve all given me more than just beautiful memories. You’ve given me a home to return to. :) — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 9, 2026

अभिजीत दीपके बोले- परिवार लेकर लौट रहा हूं

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बेंगलुरु में मिले प्यार और सम्मान के लिए आभार जताया. उन्होंने लिखा, "बेंगलुरु से अपने दिल में ढेर सारा प्यार लेकर जा रहा हूं. पिछले दो दिनों में मुझे जो गर्मजोशी, स्नेह और दयालुता मिली है, वह सचमुच मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है."

उन्होंने कविता लंकेश और ईशा लंकेश को अपना नया परिवार बताते हुए उन्हें गले लगाने की बात कही. दीपके ने लिखा कि वह यहां एक अजनबी के रूप में आए थे, लेकिन अब ऐसे परिवार के साथ लौट रहे हैं, जिसके पास वह आगे भी आते-जाते रहेंगे.

दीपके ने अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज तथा अपनी बड़ी बहन आफरीन नवाज का भी दिल से आभार जताया. उन्होंने कहा कि इन दोनों ने उन्हें आमंत्रित किया और बेंगलुरु के लोगों के असाधारण स्नेह और उदारता से परिचित कराया.

कविता लंकेश बोलीं- गौरी जिंदा होतीं तो दीपके को बेटा मानतीं

इससे पहले कविता लंकेश ने आठ अक्टूबर को फ्रीडम पार्क से जुड़ी अपनी पोस्ट में अभिजीत दीपके के प्रति स्नेह जताया था. उन्होंने लिखा कि अगर गौरी लंकेश आज जिंदा होतीं, तो वह दीपके को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर देतीं और हम सभी के साथ मजबूती से खड़ी होतीं.

कविता ने अपने संदेश में प्रदर्शनकारियों के लिए 'कॉकरोच' शब्द का इस्तेमाल करते हुए दीपके को लगातार सवाल उठाने, चुनौतियों का सामना करने और संघर्ष जारी रखने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, एकजुटता के साथ तुम्हारे साथ हूं, मेरे बेटे.

दीपके ने भी अपने संदेश में कहा कि बेंगलुरु के लोगों ने उन्हें सिर्फ खूबसूरत यादें ही नहीं दीं, बल्कि एक ऐसा घर भी दिया है, जहां वह दोबारा लौट सकते हैं.

SIR के विरोध में फ्रीडम पार्क में जुटे थे

इससे पहले गुरुवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में SIR को रद्द करने और कागजी मतपत्रों से मतदान व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर राज्यस्तरीय प्रदर्शन और 'पीपुल्स ट्रिब्यूनल' आयोजित किया गया था. इसमें 2,000 से अधिक प्रदर्शनकारी शामिल हुए. राजनीतिक नारों और विरोध प्रदर्शनों के बीच यह कार्यक्रम सार्वजनिक असहमति का बड़ा मंच बना.

प्रदर्शन का आयोजन प्रगतिशील समूहों और विभिन्न नागरिक संगठनों के गठबंधन ने किया था. इसमें लोकप्रिय यूट्यूबर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी भी शामिल हुए. बताया गया कि यह भारत में किसी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में उनकी पहली भागीदारी थी.

कार्यक्रम में अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज, वरिष्ठ लेखक देवनूर महादेव और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी मौजूद रहे. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेन-जी और युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

यह भी पढ़िएः भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला