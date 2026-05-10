इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इस सस्ते प्लान में मिलेगा डेली 2.5GB और अनलिमिटेड कॉलिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीएसएनएल ने 225 रुपये का नया प्लान लॉन्च किया है।

इसमें 30 दिन के लिए रोज़ाना 2.5GB डेटा मिलेगा।

साथ ही, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोज़ाना हैं।

यह प्लान अन्य कंपनियों के मुकाबले सस्ता है।

BSNL 225 Recharge Plan: देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स की मौज कर दी है. कंपनी एक नया रिचार्ज प्लान लेकर आई है, जो एकदम सस्ते दामों में डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS के बेनेफिट दे रहा है. यह प्लान उन लोगों के बहुत काम आएगा, जिन्हें रोजाना ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है. BSNL ने 225 रुपये का नया प्रीपेड प्लान इंट्रोड्यूस किया है. यह देशभर के यूजर्स के लिए अवेलेबल है. अगर दूसरी कंपनियों के प्लान से तुलना करें तो BSNL काफी कम कीमत पर इतने शानदार बेनेफिट्स दे रही है. आइए जानते हैं कि इस प्लान में क्या-क्या मिल रहा है.

BSNL 225 Recharge Plan के बेनेफिट्स

सरकारी कंपनी के इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है. इसमें यूजर्स को रोजाना 2.5GB मोबाइल डेटा, देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर किए जा रहे हैं. इसकी कीमत 225 रुपये रखी गई है. अगर प्रति दिन की लागत का हिसाब लगाएं तो यूजर्स को रोजाना लगभग 7.5 रुपये में डेटा, कॉलिंग और SMS का बेनेफिट मिल रहा है. कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स के जरिए इस प्लान को एक्टिवेट किया जा सकता है.

प्लान में बंडल्ड सब्सक्रिप्शन नहीं

इस प्लान का फोकस सिर्फ डेटा, कॉलिंग और SMS जैसी जरूरी चीजों पर हैं. इसमें दूसरे प्लान्स की तरह किसी OTT या दूसरी सर्विस का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में अगर BSNL सिम को प्राइमरी नंबर के तौर पर यूज करते हैं तो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको दूसरा रिचार्ज प्लान लेना पड़ेगा.

जियो के 2.5GB प्लान की कीमत लगभग 400 रुपये

अगर BSNL के इस प्लान को जियो के 2.5GB डेली डेटा वाले प्लान से कंपेयर तो बड़ा अंतर नजर आता है. जियो 399 रुपये में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2.5 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कर रही है. हालांकि, इस प्लान में BSNL की तुलना में कहीं ज्यादा एडिशनल बेनेफिट्स मिल रहे हैं. जियो 339 रुपये के प्लान में 50GB क्लाउड स्टोरेज, 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन, फैनकोड और जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दे रही है.

Airtel के प्लान की कीमत भी जियो के बराबर

एयरटेल के 2.5GB डेटा प्लान की बात करें तो इसकी कीमत भी 399 रुपये है. इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी, रोजाना 2.5 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है. इसके साथ जियोहॉटस्टार और एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

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